Mistrík na kandidátke SaS vo voľbách nebude

Robert Mistrík nebude figurovať na kandidátke strany SaS.

24. nov 2019 o 14:15 (aktualizované 24. nov 2019 o 14:23) SITA

BRATISLAVA.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) urobila všetko pre to, aby vznikla široká opozičná koalícia pred parlamentnými voľbami v roku 2020.

Povedal to v relácii Na telo s Michalom Kovačičom jej predseda Richard Sulík.

Podľa lídra strany ĽSNS Mariana Kotlebu budú najbližšie parlamentné voľby pre Slovensko a jeho budúcnosť kľúčové, pretože rozhodnú o tradičných hodnotách, alebo liberálnych.

Sulík tiež v relácii potvrdil, že neúspešný prezidentský kandidát Róbert Mistrík nebude kandidovať za stranu SaS.



„My sme urobili všetko preto, aby sme sa dohodli a išli do volieb spoločne. Róbert Mistrík sa nebude v politike ďalej angažovať, aspoň tak mi to povedal. Bol ochotný sa vrátiť, ak by bola možnosť vzniku štvor- alebo päťkoalície. Bol by som rád, keby bol na kandidačnej listine, ale nebude,“ povedal Sulík.

Kotleba hovoril najmä o hodnotách v najbližších voľbách.

„V ďalších voľbách sa rozhodne, ako bude Slovensko vyzerať. Či bude slovenské, alebo liberálne. Vedeli sme si predstaviť určitú spoluprácu s pánom Harabinom, ale dopadlo to zatiaľ tak, ako to dopadlo,“ uviedol Kotleba.