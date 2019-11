Lex Haščák podporili Za ľudí aj KDH, SaS chce o podpore návrhu rokovať

Penta označila návrh za protiústavný, Fico hovorí o populizme.

25. nov 2019

BRATISLAVA. Návrh zákona Lex Haščák koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu na pondelkovom stretnutí opozičných subjektov podporili aj zástupcovia strán Za ľudí a KDH. SaS má o podpore v prvom čítaní ešte rokovať.

Predstavitelia strán o tom informovali na tlačovom brífingu po stretnutí.

Osekať moc oligarchov

Podľa lídra PS Michala Trubana je potrebné na veľký problém a veľkú finančnú skupinu použiť "veľkú palicu" a tou je práve Lex Haščák.

"Lex Haščák je odvážny, a pritom realistický a vykonateľný návrh na osekanie moci oligarchov, ktorí svoju moc a peniaze roky zneužívajú proti verejnému záujmu," uviedol.

Programový líder koalície PS-Spolu Miroslav Beblavý pripomenul, že v druhom čítaní môžu prísť zmeny v pôvodnom návrhu. "Sme otvorení pripomienkam, ktoré neohrozia hlavný cieľ zákona - obmedzenie moci oligarchov," spresnil.

Líder KDH Alojz Hlina potvrdil, že kresťanskí demokrati návrh podporia v prvom čítaní. "Ak bude potrebné niečo doladiť, budeme súčinní," dodal.

Podľa Juraja Šeligu, ktorý tlmočil stanovisko strany Za ľudí, by mohla byť v druhom čítaní na doladenie návrhu vytvorená expertná skupina zo zástupcov všetkých strán, ktoré návrh podporujú. "Návrh však ako východisko principiálne podporujeme," vyhlásil.

Sulík má obavy

Podporu nevylúčil ani šéf liberálov Richard Sulík. Vyjadril však obavu, aby zákon nebol "ľahko ,obíditeľný' a nehrozila z neho Slovenskej republike arbitráž". "Dohodneme sa preto, ako sa bude v prvom čítaní o návrhu hlasovať," oznámil.

Koalícia PS-Spolu na rokovanie vyzýva aj predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer), poukazuje pritom na to, že vo svojich vyjadreniach sa premiér nepostavil proti zámeru obmedziť moc finančných skupín.

"Dnes preto pošleme list premiérovi Pellegrinimu, aby s nami rokoval o podpore pre Lex Haščák," povedal Truban.

Fico hovorí o populizme

Lex Haščák je obyčajným predvolebným populizmom, uviedol predseda strany Smer Robert Fico na pondelkovej tlačovej konferencii v reakcii na návrh z dielne koalície PS-Spolu, ktorého ambíciou je okresať moc finančnej skupiny Penta.

"Prečo takýto návrh neprišiel do parlamentu pred rokom," opýtal sa Fico, ktorý poukázal na to, že v utorok sa začne s najväčšou pravdepodobnosťou posledná parlamentná schôdza v aktuálnom volebnom období, preto nemá tento návrh podľa neho reálnu šancu dostať sa do druhého a tretieho čítania.

Iniciatívu preto vníma ako pokus využiť parlament na predvolebnú tribúnu. Za dôveryhodnú iniciatívu by Fico návrh pokladal vtedy, ak by bol namierený voči finančným skupinám ako takým, nielen voči jednej.

"Ak to pospájame s inými finančnými skupinami, môžeme o tom diskutovať. No nezdá sa mi, že by sme sa mali zúčastňovať sa tom, že si z toho niekto robí predvolebnú tribúnu v parlamente," poznamenal.

Zdôraznil zároveň, že Smer už má v prípade snahy obmedziť moc oligarchov konkrétne výsledky. "My sme Pente zobrali všetko, čo sme mohli," povedal, pričom pripomenul zastavenú privatizáciu bratislavského letiska v roku 2006, takisto zámer zamedziť súkromným spoločnostiam využívať zisk zdravotných poisťovní na súkromné účely.

Konflikt záujmov v zdravotníctve

Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva, inak nazývaného aj zákon o tzv. krížovom vlastníctve v zdravotníctve, predložili nezaradení poslanci Miroslav Beblavý, Lucia Žitňanská, Martin Poliačik, Viera Dubačová a Alan Suchánek.

"Predkladaný návrh zákona zakazuje súčasné vlastníctvo alebo efektívnu kontrolu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti inej ako lekárenskej starostlivosti, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v lekárenskej oblasti a zdravotnej poisťovne," uvádza sa v dôvodovej správe.

Finančná skupina Penta návrh označila za protiústavný, predstavujúci neprimeraný a neodôvodnený zásah do vlastníckych práv. Podľa hovorcu Penty Gabriela Tótha to majú vo svojej analýze konštatovať aj tri advokátske kancelárie, na ktoré sa spoločnosť obrátila.