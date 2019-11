Kiskova strana nepriniesla opozícii žiadnych nových voličov, tvrdí Matovič

Odídencom zo SaS ponúklo OĽaNO miesta na kandidátke.

25. nov 2019 o 17:16 SITA

BRATISLAVA. Čím viac percent vo voľbách získa strana exprezidenta Andreja Kisku, tým je väčšia šanca, že opozičné strany nebudú vedieť po voľbách zostaviť vládu. Na tlačovej besede to v pondelok tvrdil líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Podľa neho totiž Kiska po založení strany Za ľudí nepriniesol opozícii žiadnych nových voličov.

Matovič sa odvoláva na prieskumy

Odvolal sa pritom na osem prieskumov preferencií opozičných strán z obdobia 2018 až 2019 pred založením strany Za ľudí, podľa ktorých by subjekty takzvanej demokratickej opozície získali spolu 47 percent hlasov.

Ďalších osem prieskumov po založení strany Za ľudí podľa neho ukazuje výsledný súčet preferencií opozičných strán na úrovni 46,6 percenta.



„Neurobili ste nič navyše, nepriniesli žiadneho voliča,“ odkázal Matovič Kiskovi s tým, že jeho strana zatiaľ iba preberala kandidátov a voličov z iných strán.

Zároveň ho vyzval, aby na svoju kandidátku prizval buď stranu SaS alebo KDH. Tým totiž hrozí, že sa nedostanú do parlamentu a ich hlasy prepadnú. „Podajte pomocnú ruku SaS, podajte pomocnú ruku KDH,“ povedal Matovič.

Kiskov postup pri vyjednávaní o spojení opozičných strán zároveň označil za nedôstojný.

Podľa neho si totiž zobral štyri dni na rozmyslenie a následne podmienil pripojenie sa k opozičnému bloku aj účasťou KDH, ktoré ale dlhodobo deklaruje, že do volieb pôjde samostatne.

„Všetci v demokratickej opozícii sme doslova zhrození z prístupu strany Za ľudí,“ povedal Matovič. Zároveň doplnil, že aj keď jeho hnutiu vyhovuje skôr samostatný postup, je ochotný sa pridať do akejkoľvek koalície opozičných strán.

Ponúkli miesta odídencom zo SaS

Matovič zároveň povedal, že OĽaNO ako jediný opozičný subjekt neodmietol rokovania s odídencami zo SaS okolo Ľubomíra Galka, ktorí vstúpili do Demokratickej strany.

Podľa Matoviča im na svojej kandidátke ponúkli dve zvoliteľné miesta pre predsedu DS Michala Kravčíka a jej volebnú líderku Janu Kiššovú a tiež ďalších 13 miest.

DS sa podľa neho má v pondelok rozhodnúť, či ponuku prijme.

Opozícia sa nedohodla

Opozičné strany Za ľudí, Sloboda a Solidarita (SaS) a koalícia Progresívne Slovensko/Spolu sa minulý týždeň nedohodli na spoločnej koalícii do parlamentných volieb 2020.

Líder strany Za ľudí trval na tom, aby sa okrem PS/Spolu, Za ľudí a SaS spojili do bloku aj ďalšie opozičné strany Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Za ľudí i SaS zároveň ohlásili, že do volieb pôjdu samostatne.



Kiska naznačil, že v užšej koalícii PS/Spolu, Za ľudí a SaS nevidí zmysel, pretože by nezabránila možnému prepadnutiu hlasov KDH a OĽaNO, ktoré sa v prieskumoch pohybujú okolo piatich percent potrebných na vstup do parlamentu.

„Ja som presvedčený, že by sme porazili stranu Smer, ak by sme sa spojili s koalíciou PS/Spolu. Ale načo byť víťazom volieb, keď potom demokratická opozícia nebude schopná zostaviť vládu. Podstatné je mať 76 miest v parlamente,“ vyhlásil Kiska.

Spojenectvo Za ľudí, SaS a PS/Spolu chcel podľa neho najmä predseda SaS Sulík, ktorého strane tiež podľa prieskumov hrozí, že nezíska potrebných päť percent.