Poslankyňa Bašistová vstupuje do klubu SNS aj do strany

Bašistová sa do parlamentu dostala so stranou Sieť.

25. nov 2019 o 17:21 (aktualizované 25. nov 2019 o 17:38) TASR

BRATISLAVA. Nezaradená poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Alena Bašistová vstúpila do klubu SNS aj do strany. Oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii predseda SNS a parlamentu Andrej Danko.

"Je medzi nami nový člen SNS, poslankyňa NR SR Alena Bašistová. Chcel by som možno verejne poďakovať za dôveru pani Bašistovej a za tú spoluprácu, ktorá bežala medzi našimi poslancami a ňou, ale aj deklarovať to, že SNS je nielen jednotná, a že je to jediná politická strana, ktorá má stabilných 15 poslancov vo svojom klube," uviedol predseda parlamentu.

Bašistová sa do parlamentu dostala so stranou Sieť, ktorá sa rozpadla krátko po vytvorení vlády so Smerom, SNS a Mostom-Híd. Bašistová odvtedy pracuje v parlamente ako nezaradená poslankyňa a hlasuje s koalíciou.