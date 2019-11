Prieskum AKO: Za ľudí tesne predbehlo PS/Spolu, je lídrom opozície

Smer mierne klesol.

26. nov 2019 o 13:34 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici novembra, Smer by zvíťazil so ziskom 18,4 percenta. V porovnaní s októbrovým meraním klesol o 1,7 percenta.

Ukázal to prieskum agentúry AKO. Za Smerom nasleduje strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorá prvýkrát predbehla PS/Spolu. Kiskovu stranu by volilo 12, 5 percenta a PS/Spolu 12,4 percenta.

Na štvrtom mieste by skončili extrémisti z ĽSNS so ziskom 10,4 percenta. V porovnaní s októbrovým meraním agentúry AKO mierne klesli, vtedy získali 12,3 percenta.

Opozičné OĽaNO by volilo 7,6 percenta a hnutie Sme rodina 7,1 percenta. Koaličná SNS by získala 6,4 percenta.

Do parlamentu by sa dostalo aj mimoparlamentné KDH s 6,4 percentami a SaS s 6,3 percentami.

Most-Híd by získal 3,5 percent a zostal by pred bránami parlamentu.

Demokratické opozičné strany by bez hnutia Sme rodina Borisa Kollára mali v parlamente tesnú väčšinu, 77 kresiel.

Nová strana exministra vnútra Tomáša Druckera Dobrá voľba by získala 3,2 percenta a Vlasť Štefana Harabina 2,1 percenta.

