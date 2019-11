Dobré ráno: V Tipose sa prali špinavé peniaze a platil fiktívny asistent

Polícia zadržala šéfa štátneho Tiposu.

26. nov 2019 o 23:14 Martina Raábová, Zuzana Kovačič Hanzelová



Polícia zadržala šéfa štátneho Tiposu.

V štátnej akciovke sa mali prať špinavé peniaze, ale polícia vyšetruje aj podozrivé zmluvy a neznámeho asistenta generálneho riaditeľa, ktorý bral tisíce eur ale nikto ho nikdy nevedel.

Viac už s reportérkou Indexu denníka SME Martinou Raábovou.

Krátky prehľad správ

Na návrh Roberta Fica parlament vyradil všetky zákony, ktoré sú len v prvom čítaní. Koalícia totiž hovorí, že ide o posledné rokovanie parlamentu a návrhy tak nemajú žiadne opodstatnenie. Poslanci tak napríklad nebudú rokovať o Lex Haščák, ktorý navrhuje PS a Spolu. Opozícia hovorí o diktátorských praktikách a tvrdí, že ide o porušenie demokratických práv opozície, zbiera teraz podpisy na mimoriadnu schôdzu.

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO by voľby vyhral Smer s miernym poklesom. Získal by 18 a pol percenta. Za ním nasleduje strana Za ľudí s 12 a pol percenta, a PS a spolu s 12 celých štyri percentami. Na štvrtom mieste sú extrémisti z ĽSNS z 10 a pol percentami, OĽANO zo sedem a pol, Sme rodina s asi siedmimi a SNS, KDH a SaS s asi 6 a pol percentami.

Súdnej rade odporúčajú ďalšiu disciplinárku na Jankovskú aj Sklenku. Navrhuje to špeciálna komisia, ktorá sa zaoberá sudcami z Kočnerovej Threemy. Jankovská si s ním vymenila 5320 a Sklenka zas 9722 správ.

V Česku polícia obvinila bývalých komunistických politikov zo zneužitia právomocí. Ide o niekdajšieho generálneho tajomníka Komunistickej strany Miloša Jakeša, bývalého predsedu vlády Lubomíra Štrougala a exministra vnútra Vratislava Vajnara. Polícia ich obvinila za to, že strieľali ľudí na hraniciach.

Slovák Michal Fečkan sa dostal do rebríčka najcitovanejších vedcov. Matematik pôsobí na Univerzite Komenského a ako jediný je v rebríčku Highly cited researchers za rok 2019. Medzi najcitovanejšími je len percento vedcov, Fečkan sa tak zaradil medzi svetovú špičku.

Odporúčanie

Ak máte Vianoce tak radi ako Peter Tkačenko, určite vás poteší, že Robbie Williams vydal nový vianočný album The christmas present. Stojí to za to, môžete si k tomu uvariť punč, upiecť medovníky a Peter si k tomu určite urobí aj zemiakový šalát.

