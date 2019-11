Na horách bude veterno, v najbližších dňoch môže snežiť aj v nižších polohách

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa.

27. nov 2019 o 9:30 SITA

BRATISLAVA. Koncom pracovného týždňa dorazí na územie Slovenska výraznejšie ochladenie, ktoré prinesie aj snehové zrážky.

Tie zavítajú aj do nižších polôh. Informuje o tom portál iMeteo.sk.

Počasie však v niektorých krajoch nebude prajné už dnes. Slovenský hydrometeorologický ústav totiž vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom na horách, platí od 10:00 do 22:00 pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno a Poprad.

„Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 - 135 km/h. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ varujú meteorológovia.



Podľa iMeteo.sk už v sobotu 30. novambra zažijú obyvatelia Slovenska pomerne studený deň.

„Čaká nás prevažne oblačné až zamračené počasie s prehánkami, ktoré by aj v nižších polohách mali byť snehové. Denné teploty sa prepadnú na 0 až +7 °C a v nedeľu bude ešte chladnejšie. Teploty sa dostanú maximálne na -1 až +5 °C, no v nedeľu by sa malo vyčasiť a zrážky sa neočakávajú," uvádza portál.



Ďalšia vlna zrážok dorazí v pondelok. Cez naše územie postúpi oblasť nižšieho tlaku a ako uvádza iMeteo.sk, čaká nás zamračené počasie s dažďom, pričom od výšky 300 m n.m. bude snežiť.