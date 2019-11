Pellegrini jednotka, Fico dvojka. Glváč na kandidátke Smeru nie je

Blaha kandiduje z vysokého 11. miesta.

27. nov 2019 o 13:36 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Žiadne hádky a bezproblémová dohoda. Tak sa tváril predseda Smeru a expremiér Robert Fico pred príchodom do straníckej centrály, kde predsedníctvo schvaľovalo ním navrhnutú volebnú kandidátku.

Nakoniec je bez výrazných prekvapení. Fico ju predstavil po boku lídra kandidátky premiéra Petra Pellegriniho a ďalších kandidátov z prvej desiatky.

Za Pellegrinim nasleduje na kandidátke Fico. Trojkou je ministerka vnútra Denisa Saková, nasleduje vicepremiér pre investície Richard Raši a poslanec Juraj Blanár.

Šestkou je minister hodpodárstva Peter Žiga, nasleduje minister financií Ladislav Kamenický, poslanec a trenčiansky župan Jaroslav Baška, poslanec Erik Tomáš. Desiatkou je Matúš Šutaj Eštok, ktorý šéfuje Úradu vlády a pretlačil ho Pellegrini.

Poslanci Tomáš, Baška či Blanár boli pred štyrmi rokmi v druhej či tretej desiatke.

"Boli klebety o nás dvoch, že sme sa pobili, ale to tak chodí," povedal Fico o Pellegrinim a tváril sa, že medzi nimi žiadne rozbroje nie sú. "Nešli sme princípom predseda, podpredsedovia, krajskí predsedovia, ale rozhodli sme sa pre vážnu zmenu," spresnil Fico s tým, že v prvej tridsiatke sa výrazne menilo poradie v porovnaní s minulými voľbami.

Fico Glváča chcel

Súvisiaci článok Polepší si Tomáš, asi aj Blaha. Ako môže vyzerať kandidátka Smeru Čítajte

Pellegrini sa Ficovi poďakoval za dôveru. Kandidátkou Smer podľa neho ukázal, že vie reagovať na aktuálnu situáciu.

Na kandidátke nie je bývalý podpredseda parlamentu Martin Glváč, ktorý na poste skončil po zverejnení komunikácie s obžalovaným mafiánom Marianom Kočnerom. Jeho koniec presadzoval podľa kuloárnych informácií práve Pellegrini.

Fico na tlačovke priznal, že Glváča na kandidátku navrhoval. Glváč ho však vraj pred začiatkom predsedníctva požiadal, aby nebol na kandidátke.

Pellegrini nechcel komentovať, čo by robil, ak by Glváč trval na svojej kandidatúre. "Nie je o čom diskutovať a pýtať sa, čo by bolo, keby," reagoval Pellegrini. Výhrady vraj nemá ani k tomu, že číslom 11 je na kandidátke poslanec Ľuboš Blaha, ktorého kritizoval pre jeho výroky na Európsku úniu a ktorý je Ficovým obľúbencom.

Pellegrini tvrdí, že rešpektuje mix na kandidátke a vraj si s Blahom veci vydiskutovali.

Na kandidátku Smeru si okrem Eštoka presadil aj ďalšie meno, svojho poradcu pre zahraničnú politiku Petra Kmeca. Kandidovať bude zo 16. miesta.

Richter po Blahovi

Popredné 12. miesto na kandidátke dostal aj minister práce Ján Richter, o ktorom sa špekulovalo, že možno na kandidátke nebude.

Pred začiatkom predsedníctva Fico povedal, že s Pellegrinim o svojom návrhu kandidátky hovoril. Na otázku, či bol Pellegrini spokojný, reagoval Fico tým, že predpokladá, že predsedníctvo Smeru, ktorého členom je aj premiér, schváli kandidátku za dve a pol minúty.