Kováčovi vyslovili nedôveru, Gašparoviča chceli obžalovať. Ako sa odvoláva prezident

Za odchod prezidenta by musela byť v ľudovom hlasovaní viac ako polovica všetkých voličov.

28. nov 2019 o 22:07 Daniela Hajčáková

Na archívnej snímke z 20. februára 1996 Michal Kováč so svojím synom.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Aj keď na Slovensku už prezidentovi vyslovovali nedôveru v parlamente, aj keď to ústava neumožňuje, a aj navrhovali jeho obžalovanie, zatiaľ sa hlava štátu ešte nikdy skutočne neodvolávala. Je to mimoriadne komplikované.

Odvolať prezidenta na Slovensku, podobne ako sa teraz pokúšajú demokrati Donalda Trumpa v americkom kongrese, je možné prostredníctvom všeľudového hlasovania alebo prostredníctvom obžaloby za vybrané činy, o ktorej by rozhodoval Ústavný súd.

Napriek tomu sa v máji 1995 pokúsili koaliční poslanci vysloviť prezidentovi Michalo Kováčovi nedôveru. Bolo to v čase, keď sa konflikt medzi Kováčom a šéfom HZDS a premiérom Vladimírom Mečiarom stupňoval. O necelé štyri mesiace na to uniesli prezidentovho syna.

Začalo sa to tým, že parlamentný Osobitný kontrolný orgán na kontrolu SIS zložený predovšetkým z poslancov HZDS najskôr obvinil Kováča z ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Technopol, v ktorej bol zapletený prezidentov syn.

Potom poslanci vládnej koalície HZDS– SNS–Združenie robotníkov Slovenska odhlasovali prezidentovi nedôveru, hoci taký inštitút ústava nepoznala.

"Ústavnoprávne sa prezidentovi nedôvera vysloviť nedá. Takýto akt sa dá považovať za prekročenie právomocí a protiústavný postup parlamentu," vysvetľuje vedúci Katedry ústavného právy na Univerzite Komenského v Bratislave Marián Giba.

Kováč vo funkcii ostal do marca 1998.

"Bolo to súčasťou politického nátlaku na prezidenta, keď sa snažili využívať všetky prostriedky na to, aby to ľudsky nevydržal a rezignoval," spomína si vtedajší poslanec opozície za KDH Ivan Šimko.