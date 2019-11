Moratórium ide na Ústavný súd. Aké sú možnosti ďalšieho diania?

Moratórium na prieskumy by malo začať plynúť od 10. januára.

27. nov 2019 o 18:16 Peter Kováč

BRATISLAVA. Poslanci parlamentu v utorok síce prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a schválili 50-dňové moratórium na prieskumy, no či naozaj budú pred voľbami zakázané prieskumy, je stále otázne.

Na otázku, či sa bude týkať februárových parlamentných volieb, existuje niekoľko možných odpovedí.

1. Zákon začne platiť

Ak by sa proti kontroverznému zákonu nik neozval, vzťahoval by sa už na budúcoročné parlamentné voľby.

Keďže ich termín je stanovený na 29. februára, začiatok 50-dňového moratória by vychádzal na 10. januára budúceho roka. Od polnoci tohto dňa by bolo až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovanie volebných prieskumov.

Formulácia zákona je rovnaká aj dnes, v legislatíve poslanci len nahradili 14-dňovú lehotu za 50-dňovú.