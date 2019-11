SMK, Maďarské fórum a Spolupatričnosť podpísali dohodu o spolupráci

Jednotkou kandidačnej listiny bude Gyula Bárdos.

28. nov 2019 o 13:01 SITA

BRATISLAVA. Strana maďarskej komunity (SMK), Maďarské fórum (MF) a Spolupatričnosť vo štvrtok podpísali memorandum o spolupráci.

Ako uviedli na tlačovej konferencii, sú pripravení dosiahnuť spoločný cieľ, a to dostať hlas maďarskej menšiny do parlamentu.

Jednotkou je Bárdos

Zároveň potvrdili, že jednotkou kandidačnej listiny bude podpredseda SMK Gyula Bárdos.



„Neboli to jednoduché rokovania, môžeme zvestovať dobrú správu, že spojenectvo troch strán sa javí silné a dúfame, že spolupráca prinesie ovocie vo forme mandátov,“ uviedol predseda SMK József Menyhárt.



Predseda MF Zsolt Simon doplnil, že rokovania smerujúce ku vzniku spoločnej maďarskej kandidátky boli dlhé a náročné.

Ich výsledkom je aj garancia, že z možnej povolebnej spolupráce vylúčili Smer, Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) a stranu Vlasť.



„Dosiahli sme svoj prvý cieľ a priniesli sme nových ľudí a nové myšlienky. Dobré a úspešné vlády vznikali so spoluprácou maďarských strán. Sme odhodlaní pomôcť Slovensku v boji za slušnú krajinu,“ poznamenal predseda hnutia Spolupatričnosť Szabolcs Mózes.

Na jednej kandidátke

„Podľa dohody budú všetky tri strany kandidovať na kandidátke Spolupatričnosti, keďže naše hnutie vzniklo za účelom vytvorenia volebnej strany,“ uviedol minulý týždeň pre agentúru SITA predseda hnutia Mózes.

Strany, ktoré sa hlásia k maďarskej menšine, rokovali už na jeseň o možnosti spojiť sa pred voľbami aj s Mostom-Híd.

Rokovania však stroskotali na tom, že Most-Híd nedokázal vylúčiť povolebnú spoluprácu so Smerom.



Podľa posledných prieskumov verejnej mienky by sa do parlamentu nedostali samostatne ani Most-Híd, ani SMK.

Ďalšie maďarské strany majú rovnako nízke preferencie alebo sa v prieskumoch neobjavujú.