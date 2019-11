Koncová nemocnica musí byť v rukách štátu, zhodli sa politici aj odborníci

Vo štvrtok diskutovali na tému Národná nemocnica Rázsochy.

28. nov 2019 o 19:46 SITA

BRATISLAVA. Koncová nemocnica musí byť v rukách štátu, zhodli sa politici aj odborníci.

"V univerzitných nemocniciach sa okrem rutinnej liečby zavádzajú nové diagnostické a terapeutické postupy, a to nielen tie, ktoré vyvinuli v zahraničí," povedal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a člen pracovnej skupiny pre medicínske plánovanie novej UNB Juraj Šteňo.

Diskutovali o Rázsochách

Univerzitná nemocnica musí byť podľa jeho slov spôsobilá vyriešiť aj tie ochorenia, ktoré vyžadujú spoluprácu odborníkov z viacerých odborov. Je podľa neho nutná ich bezprostredná dostupnosť v jednej nemocnici, teda pod jednou strechou.

"Majú Rázsochy dopadnúť ako štátne doliečovacie zariadenie v blízkosti súkromnej nemocnice alebo ako špičková univerzitná nemocnica pre celé Slovensko?" pýta sa Juraj Šteňo.

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský na štvrtkovej verejnej diskusii s tieňovými ministrami niektorých politických strán na tému Národná nemocnica Rázsochy poukazoval na to, že vybudovanie koncovej štátnej univerzitnej nemocnice je kľúčovým celonárodným záujmom.



Ako konštatoval gestor koalície PS/Spolu pre zdravotníctvo Oskar Dvořák, koncová nemocnica by mala byť v štátnych rukách, aby štát nebol vydierateľný.

"Ku koncovým nemocniciam musíme pristupovať inak, nemôžeme ich len kozmeticky upravovať. Inak riskujeme, že to budeme mať niekoľko rokov zabrzdené," uviedol Dvořák.

Jedna z najdôležitejších priorít

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za SaS a tímlíderka strany pre zdravotníctvo Jana Cigániková informovala, že SaS podporí výstavbu novej národnej nemocnice, v ktorej bude sústredená špičková medicína, veda a výskum.

"Pochopili sme, že nepotrebujeme niekoho, kto bude konkurovať štátu, ale niekoho, kto bude konkurovať Pente," dodala. Ideálne by to podľa nej mohol robiť štát práve prostredníctvom národnej nemocnice.



Koncové nemocnice by mali byť podľa líderky strany Za ľudí pre oblasť zdravotníctva Andrey Letanovskej štátne, ak má byť podľa nej jedna národná, tak v Bratislave.

Ako uviedol podpredseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a tieňový minister zdravotníctva hnutia OĽaNO Marek Krajčí, koncová nemocnica je nevyhnutná a mala by byť jedna z najdôležitejších priorít.

Akékoľvek zdržiavanie môže podľa neho ohroziť tento projekt. "Súťaž o personál bude obrovská a štát musí robiť všetko pre to, aby tých lekárov, ktorí chcú pracovať v koncovej nemocnici, získal," dodal Krajčí.

Martin Starzyk z hnutia Sme rodina konštatoval, že postaviť nemocnicu je pre štát prioritný záujem. Nestačí mať podľa neho len koncovú nemocnicu, aj tá totiž bude závislá od súkromného laboratória.

Búranie skeletu už začalo

V auguste odštartovali búracie práce skeletu nemocnice na Rázsochách. Ich cena by mala podľa ministerstva zdravotníctva dosahovať desať miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Odstraňovanie stavby má trvať približne deväť mesiacov. Po skončení búracích prác a odstránení skeletu nemocnice bude nasledovať výstavba novej.

Premiér Peter Pellegrini pri oficiálnom začatí prác vyzval lekárov, ktorí chcú robiť špičkovú medicínu a výskum, aby nepodľahli tlaku, ktorý na nich možno bude vyvíjaný, a neodišli z fakultných nemocníc do súkromnej novovybudovanej nemocnice.

"Aj týmto počinom im dávame jasný signál, že už to dnes nie je len o slovách, ale o konkrétnych činoch. A Bratislava, hoci trochu neskôr, ale novú národnú, koncovú univerzitnú nemocnicu mať bude," povedal Pellegrini.

Podľa odhadov ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej by nová univerzitná nemocnica na Rázsochách mala stáť v roku 2024.