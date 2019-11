Dobré ráno: Ročne si u nás na život siahnu stovky ľudí. Stúpa počet detí

Vlani sa o samovraždu pokúsilo vyše 770 osôb.

28. nov 2019 o 23:59 Nikola Bajánová, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/nz57e-c95986?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Na Slovensku sa ročne stovky ľudí pokúsia o samovraždu a veľká časť ju aj dokoná.

V roku 2018 spáchalo samovraždu 533 osôb, pokúsilo sa o ňu viac ako 770.

Odborníci upozorňujú, že čoraz zraniteľnejšie sú aj deti a mladí ľudia.

Prečo a čo sa s tým dá robiť? Nikola Bajánová sa pýtala reportéra denníka SME Romana Cuprika.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Polícia poprela správy o zavraždenom prokurátorovi v Poprade. Okresný prokurátor, ktorého našli vo štvrtok ráno doma s bodným zranením brucha, bol prevezený do nemocnice a mal by byť mimo ohrozenia života. Polícia na mieste zatiaľ vylúčila cudzie zavinenie.

Ústavný súd Slovenskej republiky v kauze, ktorá sa týka evidencie vo zväzkoch komunistickej Štátnej bezpečnosti, rozhodol v prospech súčasného českého premiéra Andreja Babiša. Podľa rozhodnutia I. senátu ústavného súdu porušil Krajský súd v Bratislave svojim minuloročným rozsudkom a Najvyšší súd Slovenskej republiky svojim uznesením Babišovo právo na súdnu a inú právnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie. Babiš bol vo zväzkoch ŠtB vedený ako agent pod krycím menom Bureš, sám však spoluprácu s ŠtB popiera a trvá na tom, že je vo zväzkoch vedený neoprávnene.

Bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová bude kandidovať do parlamentu za koalíciu PS/Spolu. Dubovcová obsadila na kandidátke posledné – 150 miesto. Informáciu priniesol Denník N.

Vojenské spravodajstvo na štvrtkovom zasadnutí výboru určeného na kontrolu jeho činnosti nepredložilo dôkazy proti tieňovému ministrovi obrany hnutia OĽaNO Jaroslavovi Naďovi. Uviedol to po zasadnutí predseda výboru Eduard Heger z hnutia Igora Matoviča. Naď čelí obvineniu z ohrozenia utajovanej skutočnosti, pričom polícia v jeho prípade koná na podnet šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara.

Investičné zlato, ktoré má Slovensko uložené v britskej Bank of England, by sa malo vrátiť na Slovensko. Ide o takmer 32 ton zlata v hodnote viac ako jednej miliardy eur. Oznámil to predseda Smeru-SD Robert Fico, ako dôvod uviedol hroziacu finančnú krízu, ale aj nestabilitu spojenú s brexitom.

Linky a adresy rýchlej pomoci Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566 (nonstop)

Online poradňa Ligy za duševné zdravie.

Linka detskej istoty UNICEF 0800 500 500

Non-stop linka pre pomoc týraným a tehotným ženám 0800 120 024 Linky dôvery v slovenských mestách: Nitra: 037 / 65 23 222 (od pondelka od 7.00 do soboty 7.00), 0905 609 242 (počas voľných dní a sviatkov od 17.00 -22.00).

Košice: 055 / 6441 155 (nonstop), 055 / 644 11 55 (Linka nádeje, pre rodinné problémy)

Prešov: 051 / 77 31 000 (Pondelok: 7.00 - 15.30; Utorok,Streda,Štvrtok: 7.00 - 15.00; Piatok: 7.00 -14.30) V akútnych prípadoch možno volať aj na linku 112. Mnohé všeobecné nemocnice, kde sa nachádzajú psychiatrické oddelenia a kliniky, sú pripravené poskytnúť pomoc pacientom v pohotovostných službách. (informácie platné k 26.9.2019)

Odporúčanie

Problém je celosvetový. V Spojených štátoch amerických sú samovraždy desiatou najčastejšou príčinou úmrtia, z čoho odborníci vinia aj slabiny tamojšieho zdravotníctva. Článok magazínu Time "Samovražde sa dá predísť. Konečne to dochádza aj nemocniciam a doktorom" popisuje chyby odborníkov, ako aj spôsoby, ktorými chcú Štáty so samovraždami po novom a systematicky bojovať.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.