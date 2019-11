Robila aj na hyperloope: Vaše dievčatá sú úžasné v programovaní, hovorí

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

29. nov 2019 o 10:31 The Slovak Spectator

1. Podľa New York Times je Bratislava „cool“ hlavné mesto. Tu je dôvod: The NYT dubs Bratislava central Europe’s capital of cool

2.Ľuďom bez domova treba pomáhať nielen z dobročinnosti. Calls for homeless help as study reveals hidden cost of problem

3. Ktoré právnické firmy na Slovensku sú najväčšie? Which are the largest law firms in Slovakia?

4. V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Prinášajú ekologické riešenia, no aj viac policajtov: Christmas markets in Bratislava are in full swing

5. Naďove problémy môžu byť pre jeho stranu požehnaním. Stavajú ich do svetla, v ktorom ich voliči chcú vidieť. Prečítajte si naše zhrnutie uplynulého týždňa: On threats and the need for information

6. Výroba elektromobilov na Slovensku môže ohroziť pracovné miesta v automobilovom priemysle: Slovakia more involved in e-cars and battery production

7. Mikulášske či vianočné behy, charitatívny bazár či ukážka tradičných vianočných zvyklostí. Aj tieto podujatia na vás čakajú v decembri: Top 10 December events around Slovakia

8. Čičmany, to nie je len známy folklórny motív. Poklady ukrýva aj okolitá príroda: The fascinating power of Čičmany and Strážov

9. Najkrajšie slovenské mesto je na západe. Which town is the most beautiful in Slovakia? https://spectator.sme.sk/c/22260579/which-town-is-the-most-beautiful-in-slovakia.html

10. Robila aj na hyperloope: Vaše dievčatá sú úžasné v programovaní, hovorí. MIT student: Working on Hyperloop was exciting

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.