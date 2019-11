ĽSNS povedie Kotleba, Mazurek kandiduje z posledného miesta

Kotleba vylúčil spoluprácu s Dankom.

29. nov 2019 o 12:16 SITA

BRATISLAVA. Kotlebovcov - Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) povedie do budúcoročných parlamentných volieb predseda strany Marian Kotleba.

Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii.

Dvojkou kandidátky bude poslanec národnej rady Rastislav Schlosár, tretie miesto obsadí ďalší člen zákonodarného zboru Martin Beluský.

Zo štvrtého miesta kandiduje Eduard Kočiš, prvú päťku uzatvára Magdaléna Sulanová.

Milan Mazurek, ktorý bol odsúdený pre rasistické výroky a prišiel preto o mandát poslanca, bude kandidovať zo 150. miesta.

Kotleba na tlačovke zároveň vylúčil spoluprácu s „extrémnymi liberálmi“, ale aj s osobou predsedu národnej rady a Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka.



„Ideme do volieb s jasnou víziou, a to obrániť národný a kresťanský charakter Slovenskej republiky a zo všetkých síl svojím programom presadzovať navrátenie sociálneho charakteru nášho štátu,“ vyhlásil predseda a volebný líder ĽSNS.



Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý uskutočnila od 19. do 25. novembra tohto roka na vzorke tisíc respondentov, by ĽSNS volilo 10,4 percenta voličov.

Agentúra Focus namerala strane v prieskume od 30. októbra do 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov podporu 10,3 percenta.



Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020.