Čítanie na víkend: Liga výnimočných: hudobník, falšovateľ, konštruktér a vynálezca

Na scénu prichádza fenomén hologramov

Za života na Slovensku nikdy nevystúpila, no v marci 2020 sa predsa na pódiu v Bratislave objaví. Prvý koncert jednej z najpopulárnejších speváčok v histórii u nás bude osem rokov po jej smrti. Whitney Houston vystúpi ako hologram vo výpravnej šou spolu so živou kapelou, vokalistkami a tanečníkmi.

Tri týždne po začiatku predaja lístkov je podľa organizátorov polovica sály v Inchebe vypredaná.

Hologramová šou už nežijúcej hviezdy bude v strednej Európe prvýkrát práve na Slovensku. V Spojených štátoch či v západnej Európe to však už nie je taká novinka. V posledných rokoch si diváci mohli pozrieť napríklad koncert autora hitu Pretty Woman Roya Orbisona, nekonformného hudobníka Franka Zappu alebo heavy metalovej legendy z kapely Black Sabbath Ronnieho Jamesa Dia.

Rozhovor s výnimočným hudobníkom

Nedávno stál skladateľ a gitarista Andrej Šeban v galérii. A počul, ako rodinka s malým chlapcom komentuje abstraktné dielo. To sú také blbosti, to by si aj ty dokázal, vraveli mu.

Keby mohol, vytiahol by vtedy veľké biele plátno, postavil vedľa neho kýbeľ s farbou a tomu malému by povedal: Začni.

Sám ako hudobník zažíva niečo podobné. Keď nahrával trojalbum Triplet, bol plne ponorený do imaginácie. "Len predstavivosť nás môže zbaviť konceptov, ktoré o sebe a o svete máme, a ktoré neraz vedú k vojne," hovorí. Preto hrá inak ako väčšina muzikantov.

"Predpokladám, že pri skladaní postupujem ako maliari abstraktných obrazov. Niečo namaľovali a potom sa dlho na to pozerali. Ak v obraze vystopovali príbeh a emóciu, ktorá ho sprevádza, rozhodli sa s ním vyjsť von," vysvetľuje.

Príbeh cnostného košického falšovateľa

Píše sa rok 1944 a do Košíc rázne vstupuje brutalita vojny. Mesto vtedy patrí Maďarsku a v marci ho spolu s celou krajinou obsadzujú nacisti.

Rýchle sa chopia moci a pripravujú najväčšiu deportačnú akciu v dejinách druhej svetovej vojny: v priebehu troch mesiacov vyvezú do Osvienčimu bezmála pol milióna maďarských židov.

Rovnaký osud čaká aj tých košických. Zhromažďujú ich do miestnej tehelne, skadiaľ vedie cesta do plynu. Čoskoro po nacistoch rozpútavajú v meste teror miestni fanatici. Idú po každom, kto sa im nepáči, obesenci visia v centre mesta.

V tých pohnutých mesiacoch sa nečakane pretnú osudy viacerých ľudí. Jeden je ľavicový spisovateľ, druhý dominikánsky mních a okrem nich niekoľko zachránených životov. Ten prvý sa volal Oliver Rácz a ten druhý Mikuláš Lexmann.

Ako vznikol ostnatý drôt

Na americkom patentovom úrade zapísali tento patent 24. novembra 1874 pod číslom 157124. Autorom bol istý Joseph Farwell Glidden.

Vynález, s ktorým prišiel, zamýšľal ako pomôcku pre farmárov. Zakrátko po patentovaní sa však začal využívať na celkom iné účely.

Málokto si dnes spomenie na jeho pôvodný účel a naopak, každému sa pri vynáleze vynorí vojna, genocída a útlak.

Všetko sa začalo v mestečku DeKalb v štáte Illinois. Na svojej farme tu žil Joseph Farwell Glidden. Ovdovený po tom, ako mu manželka zomrela pri pôrode, sa druhý raz oženil, istý čas tu bol aj šerifom, no celý život bol najmä farmárom.

Jedného dňa si jeho druhá manželka Lucinda všimla, že jej z misky zmizlo niekoľko veľkých sponiek do vlasov. Tam niekde sa začína príbeh ostnatého drôtu, ktorý dopadol úplne inak, než by sa spočiatku zdalo.

O bláznivom úteku miestneho MacGyvera

Jeho podomácky zhotovené lietadlo malo motor z auta Trabant, nádrž z motocykla Jawa a dalo sa poskladať do kufra auta.

V auguste roku 1984 mu pomohlo vykonať kúsok, s ktorým sa zapísal do histórie.

Ivovi Žďárskemu sa ako prvému s vlastnoručne vyrobeným lietadlom podarilo preletieť prísne stráženú hranicu a utiecť tak zo socialistického Československa na Západ.

Počin hodný seriálového MacGyvera mu nestúpol do hlavy. Pri telefonáte je uvoľnený a usmiaty v batikovom tričku.

Dnes má 59 rokov a žije ako jediný obyvateľ uprostred americkej pustiny Lucin v štáte Utah v starom hangári a vyrába lietadlá a lietadlové vrtule. Dodnes ich predal vyše 20-tisíc.

Presne 35 rokov už nebol v Česku ani na Slovensku a so zvedavosťou sa pýta, čo je u nás nové. „Myslím, že som bol vtedy rozhodne bláznivejší než dnes. Trochu som odvtedy dozrel,“ spomína na svoj útek.