O videonahrávke s Trnkom a Počiatkom som vedel už pol roka, tvrdí Matovič

Matovič hovorí, že o existencii videa musel tiež vedieť Pellegrini.

29. nov 2019 o 16:33 (aktualizované 29. nov 2019 o 18:00) TASR

BRATISLAVA. O videonahrávke s konverzáciou bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s exministrom financií Jánom Počiatkom (Smer) o spore Tiposu s firmou Lemikon či emisnej kauze som vedel už pred pol rokom.

Uviedol to líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič v reakcii na zistenia Denníka N.

Matovič: O nahrávke musel Pellegrini vedieť

O existencii videa musel podľa neho teda tiež vedieť premiér Peter Pellegrini (Smer).

"O tom, čo je dnes zverejnené, Peter Pellegrini vie pol roka, o tejto nahrávke. Ja ako radový poslanec o tej nahrávke viem pol roka. Nemal som jej obsah, ale vedel som, že existuje, presne medzi kým, kto na nej plus mínus je a čo hovorí. Ale dôkazy som v ruke nemal," spresnil Matovič.

Dôkazy tak má (po zverejnení) podľa Matoviča už celé Slovensko.

"Ja sa pýtam, čo Peter Pellegrini za toho polroka urobil preto, aby tomuto človeku (Počiatkovi, pozn. TASR) bol zaistený majetok? Čo urobil pre to, aby boli zákony, aby takémuto človeku mohli zaistiť majetok, aby takémuto človeku bola vykonaná domová prehliadka, aby takýto človek už sedel vo vyšetrovacej väzbe? Všetci vieme, čo Peter Pellegrini urobil. Neurobil nič," podčiarkol opozičný líder.

Pripravení podporiť ústavnú zmenu

Pellegrini počas obdobia, čo je premiérom, podľa neho neurobil jediný legislatívny krok, ktorý by umožňoval "ísť po krku" mafii a ktorý by umožňoval skorumpovaným ľuďom, ako je Ján Počiatek alebo Robert Kaliňák (Smer) zhabať ich majetok.

OĽaNO je podľa Matoviča pripravené podporiť akúkoľvek ústavnú zmenu, aby takým ľuďom, ako je Ján Počiatek, bol okamžite zhabaný majetok.

"Ak neviete napísať ten zákon, choďte do Talianska, zoberte si zákon, ktorým konfiškujú majetok mafiánom a iba ho preložte, nemusíte sa vôbec narobiť. My vám ten zákon (v parlamente) podporíme. Ak na to treba ústavnú väčšinu, sme k dispozícii. Podporíme a zabezpečíme ústavnú väčšinu," odkázal Matovič Pellegrinimu.

Zároveň ho vyzval, aby sa vyvinula legislatívna iniciatíva na to, aby akákoľvek nahrávka, na ktorej sú dôkazy o trestnej činnosti, bola automaticky použiteľná ako dôkaz v trestnom konaní.

Pellegrini: O okolnostiach z nahrávky neviem

Premiér Peter Pellegrini (Smer) nevedel ani nevie o okolnostiach, ktoré sa spomínajú vo videonahrávke medzi bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom s exministrom financií Jánom Počiatkom (Smer).

Mali by ich objasniť samotní aktéri. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Patrícia Macíková.

Nahrávku by mali vyšetriť orgány činné v trestnom konaní.

"Premiérov postoj zostava nezmenený a ubezpečuje všetkých, že tak ako pri všetkých kauzách z minulosti, aj v tejto veci má počas jeho vlády polícia i prokuratúra úplne voľné ruky a môžu konať v zmysle zásady 'padni komu padni'," uviedla Macíková.

Spor Tiposu a emisná kauza

Denník N v piatok informoval, že Marian Kočner, ktorý čelí obžalobe z vraždy novinára Jána Kuciaka, si mal nahrať na video konverzáciu vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s exministrom financií Jánom Počiatkom o spore Tiposu s firmou Lemikon či emisnej kauze.

Na nahrávaní sa mal podieľať aj exnovinár a niekdajší siskár Peter Tóth.

Na videu, ktoré zverejnil Denník N, sa exminister rozpráva s Trnkom o mediálnej stratégii v kauze Lemikon. Vo videu sa má taktiež Počiatek pýtať, koľko bude trvať konanie na Najvyššom súde, potom ako Trnka podá mimoriadne dovolanie. Žiada ho, aby sa konanie natiahlo.

V spore firmy Lemikon a štátneho Tiposu prišlo Slovensko približne o 13 miliónov eur.