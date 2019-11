V sobotu sa ochladí, meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách

Pre niektoré okresy vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom.

30. nov 2019 o 9:52 SITA

BRATISLAVA. Za studeným frontom prúdi do našej oblasti od severozápadu studený morský vzduch. Súčasne sa nad Alpami osamostatní tlaková výš.

Ako informuje na svojej stránke Slovenský hydrometeorologický ústav, na území Slovenska bude v sobotu prevažne malá, na severe a východe spočiatku zväčšená oblačnosť a tu miestami, inde len ojedinele, snehové prehánky.

V nižších polohách do 300 metrov aj dážď alebo dážď so snehom. Ráno ojedinele poľadovica.

Tiež sa ochladí. Najvyššia denná teplota bude dosahovať 2 až 7 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo nuly. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo - 7 stupňov.

Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 3 až 9 m/s (15 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h). Popoludní bude vietor slabnúť.

Predpokladané množstvo zrážok je do 1 mm, v severnej polovici územia do 3 mm a môže napadnúť aj do 3 cm snehu.

Meteorológovia vydali na sobotňajšie dopoludnie pre okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banskú Bystricu a Brezno výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 20 - 24 m/s (70 - 85 km/h) a krátkodobo v nárazoch aj okolo 30 m/s (110 km/h).

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.