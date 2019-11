Pokračuje súd v kauze zmeniek, vypovedať by mali znalci aj vdova po Valkovi

Súd by mal pokračovať troma dňami od pondelka do stredy.

30. nov 2019 o 12:07 SITA

BRATISLAVA. Od pondelka do stredy pokračuje pred senátom Špecializovaného trestného súdu v bratislavskom Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody pojednávanie v kauze údajného falšovania miliónových zmeniek.

Na programe by mali byť výpovede svedkov, napríklad vdovy po advokátovi Ernestovi Valkovi alebo bývalého vysokého štátneho úradníka Ivana Beňačku. Vypovedať k autenticite zmeniek by tiež mali súdni znalci.

Kočner a Rusko sa ešte na súde nestretli

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko.

Naposledy sa v prípade malo pojednávať 18. až 20. novembra, Rusko však súdu zaslal potvrdenie o svojej práceneschopnosti, pričom trval na svojej účasti na pojednávaní.

Súvisiaci článok Rusko neprišiel, prokurátor ho navrhuje uväzniť a preveriť jeho PN-ku Čítajte

Prokurátor Ján Šanta to označil za obštrukciu, pričom vyzval súd, aby zvážil vzatie Ruska do väzby. Špecializovaný trestný súd sa následne vyjadril, že preskúma oprávnenosť Ruskovho ospravedlnenia.

Zaujímavosťou je, že ani na jednom z pojednávaní doteraz neboli zároveň prítomní obaja obžalovaní, teda Kočner a Rusko. Vždy sa dostaví len jeden z nich, pričom druhý dá vždy žiadosť o konanie v jeho neprítomnosti.

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v rámci ktorých Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000.

Žalovaným v prvom rade bol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza - Slovakia ako žalovaný v druhom rade.

Markíza pravosť zmeniek spochybňuje

Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch.

Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek. Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000.

Ešte v občianskoprávnom konaní spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala.

Znalecké posudky v tomto prípade predložili aj Kočner a Rusko, pravosť zmeniek však podľa Markízy nepreukázali.

Spoločnosť takisto pripomína, že podľa Kočnera a Ruska navrhol situáciu okolo kúpy Gamatexu riešiť prostredníctvom zmeniek dnes už nebohý právnik Ernest Valko, ktorý vystupoval ako právny poradca Gamatexu.

„Valko by sa v roku 2000 poradenstvom pre Gamatex dostal do zjavného konfliktu záujmov, keďže bol podpredsedom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorá rozhodovala o licencii v prípade daného sporu,“ konštatuje Markíza.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/asTb-k5aMBM

Rusko a Kočner sú obvinení aj v ďalších kauzách

Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy, a hrozila by jej strata licencie.

Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave.

Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby.

O zmenkách tiež Rusko nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.

Rusko stojí pred súdom aj v inej trestnej veci, čelí obžalobe z objednávky vraždy jeho bývalej spoločníčky Volzovej.

Kočner je tiež obvinený v ďalších kauzách. V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky už bola podaná na súd obžaloba.