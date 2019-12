Mladí inklinujú k radikálnym riešeniam. Situácia je alarmujúca, tvrdí kancelária ombudsmanky

Keby volili iba ľudia do 29 rokov, voľby by vyhrali kotlebovci.

1. dec 2019 o 17:21 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/qGJ_vyrifI0

BRATISLAVA. Mladí inklinujú k radikálnym riešeniam, tvrdí Kancelária verejného ochrancu práv v súvislosti s prieskumom agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska zverejnený tento týždeň.

Z neho vyplýva, že Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) by získala 13,7 percenta hlasov všetkých voličov vo veku 18 - 29 rokov. Prvovoliči by zase volili hlavne stranu Za ľudí alebo koalíciu PS/Spolu.

„Situáciu, v ktorej mladí ľudia inklinujú k radikálnym, extrémistickým a zjednodušujúcim riešeniam ako odpovediam na rôzne spoločenské problémy, považujeme za alarmujúcu a problematickú,” uviedla pre SITA Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

Hlavnú úlohu zohrávajú sociálne siete

Politológ Juraj Marušiak spája vysokú podporu kotlebovcov u mladých voličov s ich nespokojnosťou s pomalým tempom riešenia problémov v spoločnosti, únavou z doterajších elít, ktoré nedokážu reflektovať problémy ľudí, ale aj obavy z budúcnosti.

„Intenzívne komunikujú cez sociálne siete, nastoľujú atraktívne témy, a svoju rolu zohráva aj vek ich predstaviteľov,” dodal Marušiak.

“ Situáciu považujeme za alarmujúcu a problematickú. „ Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv

Predstaviteľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš vidí riešenie v skvalitnení občianskeho vzdelávania na školách, aby mladí lepšie rozumeli významu demokracie pre kvalitu života.

„Osobitný problém je na stredných odborných školách, kde sa občianskemu vzdelávaniu venuje minimum času,” poznamenal Goliaš.

„V dobe sociálnych sietí, ktorých algoritmy vytvárajú predpoklad pre vyššiu úspešnosť emocionálneho obsahu, ktorý má tendenciu šíriť nenávisť alebo strach, sa, prirodzene, najlepšie darí oslovovať a presviedčať verejnosť extrémistom, u ktorých takto polarizujúci a radikalizaujúci obsah dominuje,” vyhlásil Tomáš Kriššák z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Ako by dopadli voľby u mladých

Podľa prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska by strana Kotlebovci - ĽSNS získala 13,7 percenta hlasov zo všetkých voličov vo veku 18 - 29 rokov. Druhou najsilnejšou je strana Za ľudí, ktorá by získala 9,3 percenta.

PS/Spolu a Sme rodina majú podporu zhodne 8,6 percenta mladých ľudí. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti podporuje 7,2 percenta a Smer-SD 6,8 percenta voličov do 29. rokov.

Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu v prípade, že by volili iba mladí, je Sloboda a Solidarita s podporou päť percent mladých voličov.