Na kandidátke strany Máme toho dosť! farmára Oravca sú aj podnikatelia či veterinár

Aktivista Patrik Magdoško je na piatom mieste.

1. dec 2019 o 17:26 TASR

BRATISLAVA. Na kandidátke mimoparlamentnej strany Máme toho dosť! sú za jednotkou predsedu strany a farmára Františka Oravca viacerí poľnohospodári, podnikatelia, ale aj veterinár a dôchodca.

"Ideme do volieb samostatne, no o to odhodlanejšie," uvádza Oravec, ktorý má na kandidátke zástupcov viacerých profesií ako aj národností.

Kandidátka sa skladá zo 73 mien, pred jej odovzdaním predstavili prvých 30.

Druhé miesto na kandidátke obsadzuje Jaroslav Jánoš - podnikateľ v oblasti strojárstva a poľnohospodárstva. Nasleduje manažér a zároveň olympionik Raymond Kapka a štvrté miesto obsadzuje farmár István Bagin.

Podpredseda strany a aktivista Patrik Magdoško obsadil na kandidátke piate miesto, za ktorým ho nasleduje farmárka Mária Paľová.

Na siedmom mieste sa objavuje aj veterinár a autor viacerých publikácií Martin Boldižár, za ktorým nasleduje ďalší podpredseda strany a manažér Róbert Pikáli.

Lesný inžinier Ján Schurger obsadil na kandidátke deviate miesto, zatiaľ čo prvú desiatku uzatvoril inžinier ekonómie Jaroslav Pavelek.

Podľa Oravca sú programovými prioritami dôraz na poľnohospodárstvo, boj proti korupcii a oligarchom, ochrana životného prostredia i zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Slovenska.

Máme toho dosť! chce byť silným hlasom regiónu, o čom majú svedčiť zástupcovia zo všetkých regiónov Slovenska.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Kampaň sa už začala.

Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.