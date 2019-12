Čas na odovzdanie kandidátok pre parlamentné voľby vyprší v noci

Parlamentné voľby 2020 budú 29. februára.

1. dec 2019 o 18:00 SITA

BRATISLAVA. Politické strany, hnutia alebo koalície, ktoré sa chcú uchádzať o hlasy voličov vo februárových parlamentných voľbách majú čas na podanie kandidačnej listiny len do dnešnej polnoci.

Kandidátky musia doručiť zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán najneskôr v nedeľu - 1. decembra do 24:00, vyplýva to z informácií zverejnených na webstránke ministerstva vnútra.

Komisia zasadne 6. decembra

Štátna volebná komisia kandidátky preskúma najneskôr do 11. decembra a zaregistruje ich najneskôr 21. decembra, vyplýva to zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Definitívny zoznam politických subjektov, ktoré sa zapoja do boja o rozdelenie 150 kresiel v Národnej rade, však budeme poznať skôr.

Ako agentúru SITA informovala Lucia Kirinovičová z tlačového odboru ministerstva vnútra, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán zasadne v piatok 6. decembra a bude registrovať kandidačné listiny a žrebovať čísla.

Na kandidačnej listine môže byť najviac 150 kandidátov. Strany, hnutia či koalície by pri podávaní kandidačných listín mali dbať na splnenie všetkých povinností.

Ako pre agentúru SITA konkretizovala Kirinovičová, nemali by napríklad zabudnúť, že „vo vyhlásení člena politickej strany, že je členom politickej strany, musí byť podpis člena osvedčený. To isté platí v prípade vyhlásenia člena strany, že je členom najvyššieho orgánu strany“.

Spolu s kandidátkou v listinnej aj elektronickej forme musia politické subjekty predložiť medzi iným aj potvrdenie o zaplatení volebnej kaucie 17-tisíc eur.

Kauciu vráti ministerstvo vnútra strane alebo koalícii, ktorú nezaregistruje, a zo zaregistrovaných tým, čo získajú vo voľbách aspoň dve percentá platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Po podaní kandidačnej listiny nie je možné ju dopĺňať o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie. Stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry, alebo odvolať kandidáta je možné 48 hodín pred začiatkom volieb, teda 27. februára 2020 do 7:00.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Politická kampaň sa oficiálne začala 5. novembra, dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov. Kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.

Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Hlasovať v parlamentných voľbách sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to na hlasovací preukaz.

Platí, že pri parlamentných voľbách sa dá hlasovať aj zo zahraničia, a to poštou.