Od decembra môžu rodičia žiadať o občiansky preukaz pre deti

Zmenu privítajú aj naši občania dlhodobo žijúci a pracujúci v zahraničí.

2. dec 2019 o 11:47 SITA

BRATISLAVA. Od 1. decembra je účinný nový zákon č. 395/2019 o občianskych preukazoch, ktorý vychádza v ústrety elektronickému zdravotníctvu.

Prináša aj množstvo noviniek, ktoré ministerstvo vnútra pripravilo na základe požiadaviek verejnosti.

Finančne nákladnejší pas

Jednou z nich je možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu aj pre dieťa mladšie ako 15 rokov.

„Maloletí mohli doteraz kvôli cestovaniu požiadať o pas, čo je finančne nákladnejšie. Odteraz môžu na cestovanie v krajinách EÚ a niektorých ďalších krajinách, ako napr. Švajčiarsko, Nórsko, Srbsko, Čierna Hora, používať občianske preukazy, ktoré sa na tento účel budú vydávať s rovnakou platnosťou ako pri pasoch. Deťom do 6 rokov s dvojročnou platnosťou, deťom do 15 rokov s päťročnou platnosťou,“ povedala ministerka vnútra Denisa Saková.



Správny poplatok za vydanie detského občianskeho preukazu je 4,50 eura, čo je približne polovičná suma oproti detskému pasu vydávanému do veku 6 rokov.

„Samozrejme, aj tu platí, že o detský občiansky preukaz môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa na hociktorom oddelení dokladov a rovnako si ho nechať doručiť na zvolené oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku, prípadne za poplatok aj kuriérom domov,“ pripomenula Denisa Saková.

Slováci v zahraničí

Ďalšiu významnú zmenu privítajú najmä naši občania dlhodobo žijúci a pracujúci v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

Títo už môžu požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov a aj priamo na našich zastupiteľských úradoch o občiansky preukaz.

V doklade budú mať uvedené miesto ich pobytu v zahraničí a tiež skratku štátu, v ktorom žijú, a to na základe predloženého potvrdenia o evidovanom pobyte vydané úradom v zahraničí. Za jeho vydanie zaplatia 4,50 eur.



Vo všetkých prípadoch pôjde, samozrejme, o elektronické doklady, aktivované bezpečnostným osobným kódom /BOK/, ktoré bude možné využiť v elektronickej komunikácii.



Elektronické OP, ktoré MV SR vydáva od decembra 2013, má v súčasnosti viac ako 3 milióny občanov.

“Kto dosiaľ disponuje starším typom dokladu bez čipu, môže požiadať o elektronický po novom bezplatne – dosiaľ to bolo za štandardný poplatok 4,50 eura. Zámerom je urýchliť penetráciu elektronických dokladov medzi občanmi,“ viedla Denisa Saková.

Prináša viacero zmien

Nová legislatíva prináša viacero zmien vyplývajúcich z doterajšej praxe: do občianskeho preukazu bude možné napríklad zapísať údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí, či poznámku, že jeho držiteľ je sluchovo alebo zrakovo postihnutý.

Títo občania (ŤZP, ŤZP/S) a tiež občania starší ako 60 rokov budú mať vydanie občianskeho preukazu vždy bezplatne.

Polícia vychádza v ústrety aj osobám, ktoré sa starajú o postihnuté osoby – mobilné pracoviská na podávanie žiadostí o vydanie OP budú dochádzať nielen k občanom pripútaným na lôžko, ale napríklad aj k psychicky chorým ľuďom.