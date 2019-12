Volebným lídrom KDH bude Hlina, z druhého miesta kandiduje Majerský

2. dec 2019 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. Volebným lídrom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) bude jeho predseda Alojz Hlina.

Z druhého miesta kandiduje súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, tretie miesto obsadí stavebný technik Pavol Zajac.

V prvej dvadsiatke kandidačnej listiny KDH do budúcoročných parlamentných volieb sa nachádzajú aj poslanci Národnej rady SR Igor Janckulík (8. miesto), Soňa Gaborčáková (15. miesto), Elena Červeňáková (16. miesto) a Anna Verešová (17. miesto).

Agentúru SITA o tom informoval hovorca hnutia Stano Župa.



Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry AKO, ktorý uskutočnila od 19. do 25. novembra tohto roka na vzorke tisíc respondentov, by KDH volilo 6,4 percenta voličov.

Agentúra Focus namerala strane v prieskume od 30. októbra do 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov podporu 5,7 percenta.



Politické strany, hnutia a koalície museli podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb do 1. decembra.

Na kandidátke môže byť najviac 150 kandidátov. Po podaní kandidačnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

Stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry, alebo odvolať kandidáta je možné 48 hodín pred začiatkom volieb, teda 27. februára 2020 do 7:00.



Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00.