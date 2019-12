Nový Smer? Zodpovedná zmena? Nové logo a bilbordy vyvolali rozpaky aj v Smere

Smer menil logo už viackrát.

2. dec 2019 o 17:55 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Po ôsmich rokoch, keď boli bez prerušenia pri moci, v Smere prichádzajú s predvolebným heslom Zodpovedná zmena.

Zmenili aj logo, ktoré má podtitul Nový Smer.

Z nového bilbordu Smeru s tvárou lídra kandidátky Petra Pellegriniho sú vykoľajení aj niektorí radoví poslanci. Keď mali vizuál komentovať, ťažko hľadali slová.

Volebné kampane Smeru mal do roku 2016 na starosti vtedajší minister kultúry Marek Maďarič.

Po vlaňajšej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odstúpil z funkcie a o niekoľko mesiacov vystúpil aj zo Smeru.

Tentoraz strana tají, kto pripravuje jej predvolebnú kampaň. Podľa informácií SME ide o firmu zo zahraničia.

Podpredseda Smeru Juraj Blanár to nevylúčil. "To sú veci vnútri kuchyne a necháme si ich pre seba. Je to naše know-how."

V čase, keď sa Smeru ustálili preferencie zhruba na 20 percentách, no napríklad v poslednom prieskume AKO získal už iba 18,4 percenta, musel podľa Václava Hřícha z agentúry AKO prísť s niečím údernejším, ako bol jeho prvý bilbord s neznámou viacgeneračnou rodinou a sloganom, že ochráni sociálny štát.