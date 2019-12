Exriaditeľ CME Klinkhammer o zmenkách nevedel

Obžalovaný Marian Kočner tvrdí, že Klinkhammer vo výpovedi klamal.

2. dec 2019 o 15:02 TASR

BRATISLAVA. Niekdajší výkonný riaditeľ materskej spoločnosti Markízy CME Frederic Thomas Klinkhammer nemal o sporných zmenkách žiadnu vedomosť.

Vyplýva to zo svedeckej výpovede, ktorú pred senátom Špecializovaného trestného súdu čítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta.

"Nemal som vedomosť o existencii týchto zmeniek až do začiatku roka 2018. Ak by takéto zmenky boli, tak by som mal určité povinnosti ako pracovník CME," uviedol vo svojej svedeckej výpovedi Klinkhammer.

Tú na pojednávaní Šanta číta, pretože Klinkhammer nežije na Slovensku. Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu Emil Klemanič pred čítaním svedeckej výpovede vyhlásil, že je svedok pre súd nedosiahnuteľný, a teda sa povoľuje jej čítanie.

Klinkhammer vo svojej svedeckej výpovedi taktiež uviedol, že by musel zmenky nahlásiť v USA vzhľadom na to, že je CME americká spoločnosť, kótovaná na burze v New Yorku. Ich nenahlásenie by mohlo spôsobiť aj vyšetrovanie americkou FBI.

"On s touto spoločnosťou nemal vôbec nič spoločné," uviedol v reakcii na Klinkhammerovu výpoveď obžalovaný Marian Kočner.

Ten ju spochybnil v tom, že podľa neho Klinkhammer nemal v spoločnosti STS, s. r. o., (prevádzková firma licencie TV Markíza) žiadnu funkciu. O zmenkách preto nemal odkiaľ vedieť.

"STS mala zriadenú radu zástupcov, ktorej bol pán Klinkhammer predsedom. Táto rada zástupcov dohliadala na chod STS a Markíza bola vlastne len držiteľom licencie," reagovala zástupkyňa Markízy Lucia Tandlich.

Tá doplnila, že Klinkhammera citoval ako svedka, ktorý o zmenkách vedel, aj Pavol Rusko ešte v civilnom konaní. Ten sa na pondelkový pojednávací deň nedostavil zo zdravotných dôvodov.

Pojednávanie v kauze zmeniek pokračuje čítaním listín. Plánovaní znalci vypočutí zatiaľ nebudú.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Russko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky.

Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Marian Kočner čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.