Dobré ráno: Tá drzosť Smeru, až človek neverí vlastným očiam

Ako bude vyzerať predvolebná kampaň Smeru.

2. dec 2019 o 23:05 Tomáš Prokopčák, Lucia Praus Krbatová

Vypočujte si podcast

Iné logo, vyleštené tváre, nový Smer a slogan o zodpovednej zmene.

Najsilnejšia vládna strana sa rozhodla, že navonok sa celá bude v predvolebnej kampani tváriť inak - aspoň teda vo väčších mestách. Fica nahradil Peter Pellegrini so strniskom, ale témy zostali: znovu utečenci, znovu zlé médiá, znovu nezodpovední a nebezpeční... samozrejme, tí ostatní.

Čo to teda Smer spravil, o čom sa nás snaží presvedčiť, čo je to za kampaň a či by sme jej mali veriť?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Luciou Praus.

Krátky prehľad správ

Včera pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze zmenky televízie Markíza. Na rozdiel od Mariana Kočnera Pavol Rusko na súd opäť neprišiel, sudca tak zrušil aj výsluch znalcov, keďže bez prítomnosti obžalovaného Ruska nedáva súdu zmysel. Pojednávanie bude pokračovať aj dnes.

Poslanci Jozef Rajtár a Ľubomír Galko žiadajú Generálnu prokuratúru o väzobné stíhanie Dobroslava Trnku, aby nemohol ovplyvňovať svedkov. Na slobode by spolu s exministrom financií Jánom Počiatkom nemali byť ani podľa víkendových vyhlásení Bélu Bugára.

Bodorovcom sa v podnikaní zjavne darí. Podľa Nadácie Zastavme korupciu to platí nielen pre bezpečnostnú firmu Bonul, ale aj pre vinárstvo Norberta Bodora. Pôdohospodárska platobná agentúra napríklad odklepla Pivnici Radošina, ktorú Bodor spoluvlastní, viaceré projekty za vyše dva milióny eur.

Štefan Harabin odišiel ako sudca do dôchodku. Harabin požiadal o prerušenie výkonu funkcie, no keďže je lídrom politickej strany, o funkciu by prišiel tak či tak. Nová novela zákona totiž zbavuje talára sudcov, ktorí kandidujú do parlamentu či do europarlamentu.

Samoa stále bojuje s epidémiou osýpok, na tomto tichomorskom ostrove zomrelo už viac ako päťdesiat detí. Vláda už vyhlásila mimoriadny stav a spustila povinný očkovací program, zatvorila školy a zakázala zhromaždenia detí na verejnosti. Na Slovensku sa proti osýpkam povinne očkuje.

Odporúčanie

Dnešné odporúčanie bude trochu iné. Neodporúčam totiž žiaden podcast, článok alebo seriál. Dnes vás prosíme o dobrý skutok: dnes je dobrovoľnícka akcia #GivingTuesday, do ktorej sa zapájajú desiatky organizácií zo všetkých kútov Slovenska. U nás akciu zastrešuje Nadácia Pontis a na webe www.givingtuesday.sk sa môžu zaregistrovať tí, ktorí pomoc hľadajú aj tí, ktorí by im pomôcť chceli. Tak sa pridajte.

