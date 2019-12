Saková poukázala na nízku efektivitu návratovej politiky

Nová exekutíva EÚ sľubuje zásadnú reformu európskej azylovej politiky.

2. dec 2019 o 17:29 TASR

BRUSEL. Slovensko zastáva názor, že readmisná a návratová politika Európskej únie nie je taká efektívna, ako by mala byť.

Uviedla to v pondelok ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) po skončení sa rokovaní Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v Bruseli.

Ministerka pripomenula, že išlo o posledné ministerské zasadnutie v tomto formáte pod vedením fínskeho predsedníctva v Rade EÚ, počas ktorého bolo zhodnotené úsilie Fínov najmä v oblasti azylovej a migračnej politiky EÚ.

Problémy v tretích krajinách

V súvislosti s migračnou politikou Saková spolu s kolegami z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) prezentovala postoje, ktoré sa odlišovali od názorov iných členských krajín Únie.

V4 podporila prácu fínskeho predsedníctva a jeho úsilie v oblasti migračnej a azylovej politiky. Zároveň však upozornila na to, že medzi podmienky zachovania Schengenu patria okrem efektívnej ochrany vonkajšej hranice aj readmisie a návratová politika.

"V tejto oblasti nie sme plne stotožnení s názorom, že došlo k pokroku. Myslíme si, že návratová a readmisná politika nie je taká efektívna, ako by mala byť, a snažíme sa vyhovieť tretím krajinám. Ale tretie krajiny majú aj zodpovednosť voči EÚ a nie vždy ju napĺňajú. Mohli by sme sa teda pozrieť aj na to, akým negatívnym spôsobom tieto krajiny postihovať za to, že nie sú zodpovedné v oblasti návratovej a readmisnej politiky," uviedla Saková.

Na rokovaní ministrov vnútra sa zúčastnili už aj predstavitelia novej Európskej komisie - podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas, poverený agendou Podpora nášho európskeho spôsobu života, pod ktorú spadá aj migrácia, a eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.

Nová exekutíva EÚ sľubuje zásadnú reformu európskej azylovej politiky. Ako však uviedla Saková, v pondelok zo strany hostí odznelo iba toľko, že sa v rámci svojho päťročného mandátu pokúsia nájsť potrebný konsenzus medzi členskými štátmi, aby sa podarilo prelomiť zablokované rokovania na túto tému.

Saková odmieta povinné kvóty

Saková upozornila na to, že dostala od komisárky Johanssonovej pozvánku na bilaterálne stretnutie začiatkom budúceho roka.

"Budeme prezentovať postoj Slovenska, ktorý je nemenný. Sme proti povinnému prerozdeľovaniu migrantov v rámci EÚ," vysvetlila ministerka.

Spresnila, že Slovensko je za to, aby sa rokovania o európskom azylovom systéme posunuli dopredu a aby celý systém zlepšil svoje fungovanie.

Musí to však byť vždy na báze konsenzu, aby sa ani jedna členská krajina EÚ necítila neuspokojená s návrhmi eurokomisie.

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer v pondelok uviedol, že všetky krajiny EÚ musia prehodnotiť svoj postoj k prerozdeľovaniu utečencov, pričom poukázal na to, že aj krajiny V4 by mali prehodnotiť svoje doterajšie pozície.

Na zasadnutí Rady EÚ však tento názor neodznel a nebol témou ministerských diskusií.