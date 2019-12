Slovenskí žiaci sú v prírodovednej a čitateľskej oblasti pod priemerom OECD

Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska majú krajiny Čile, Grécko a Ukrajina.

3. dec 2019 o 14:20 TASR

BRATISLAVA. V oblasti čitateľskej a prírodovednej gramotnosti zostal výkon slovenských žiakov, podobne ako v predchádzajúcom cykle PISA 2015, pod priemerom krajín OECD.

V matematickej gramotnosti bolo zaznamenané štatisticky významné zlepšenie výsledkov slovenských žiakov v porovnaní s predchádzajúcim cyklom, čo znamená, že výkon žiakov sa dostal na úroveň priemeru krajín OECD.

TASR o výsledkoch medzinárodného štúdie OECD PISA 2018 informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Slovenská republika dosiahla v čitateľskej gramotnosti výkon na úrovni 458 bodov, priemer krajín OECD bol 487 bodov. Tak, ako vo všetkých predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2018 sa výkony žiakov v čitateľskej gramotnosti nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD.

Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska majú krajiny Čile, Grécko a Ukrajina. Z krajín OECD dosiahli významne nižšie priemerné výsledky v porovnaní so SR žiaci z Mexika a Kolumbie. V porovnaní s rokom 2015 sa priemerný výkon našich žiakov v uvedenej oblasti zvýšil o päť bodov, čo však nie je štatisticky významný rozdiel. Ak porovnávame priemerný výkon našich žiakov s rokom 2009, keď bola čitateľská gramotnosť poslednýkrát hlavnou sledovanou oblasťou, skóre 15-ročných žiakov zaznamenané v roku 2018 je významne nižšie o 19 bodov.

Žiaci dosiahli v matematickej gramotnosti výkon na úrovni 486 bodov. Priemer krajín OECD bol 489 bodov, teda výsledok Slovenska v tejto oblasti je na úrovni priemeru krajín OECD. Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska dosiahli krajiny Portugalsko, Austrália, Rusko, Taliansko, Luxembursko, Španielsko, Litva, Maďarsko, Spojené štáty americké. Z krajín OECD dosiahlo významne nižší výkon ako Slovensko šesť krajín - Izrael, Turecko, Grécko, Čile, Mexiko a Kolumbia. V porovnaní s predchádzajúcim cyklom štúdie realizovanom v roku 2015 bolo v tejto oblasti v PISA 2018 zaznamenané významne vyššie priemerné skóre slovenských žiakov, a to o 11 bodov.

V prírodovednej gramotnosti dosiahli slovenskí žiaci výkon na úrovni 464 bodov, pričom priemer krajín OECD bol 489 bodov. Z toho vyplýva, že výkon slovenských žiakov sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Výkon porovnateľný s výkonom SR dosiahli Ukrajina, Taliansko, Turecko a Izrael. Z krajín OECD dosiahli významne nižší výkon ako SR štyri krajiny - Grécko, Čile, Mexiko a Kolumbia. V prírodovednej gramotnosti dosiahli naši žiaci výsledok v priemere o tri body vyšší oproti výsledku dosiahnutému v roku 2015, čo nepredstavuje významný rozdiel. V štúdiách PISA sú od roku 2006 výkony žiakov SR v prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD.

Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sú podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) optimistické, uviedla to v utorok počas tlačovej konferencie. "Vo všetkých troch kompetenciách, teda v čitateľskej, matematickej a prírodovednej oblasti, sa naši žiaci v roku 2018 zlepšili oproti výsledkom z roku 2015," povedala Lubyová s tým, že po dlhých rokoch klesania sa podarilo odraziť od klesajúcich hodnôt. Kladne zhodnotila aj to, že slovenskí žiaci sa dostali z podpriemeru krajín OECD do priemeru v matematickej oblasti.

Lubyová tvrdí, že za zlepšením sú viaceré opatrenia, ktoré rezort školstva realizuje. Ako príklad uviedla brožúry pre učiteľov, ktoré sa zameriavajú na medzinárodné testovania. K zlepšeniu výsledkov v testovaní podľa Lubyovej dopomôže aj rozšírenie testovania piatakov pre všetkých žiakov vrátane tých na osemročných gymnáziách. Ďalšou zmenou podľa Lubyovej je aj rozšírenie vzdelávania pre pedagógov, ktoré sú zamerané najmä na matematické, čitateľské a prírodovedné kompetencie.

Celonárodný priemer je podľa Lubyovej "ťahaný smerom dole" kvôli deťom z marginalizovaných skupín. Ako doplnila, kým sa nepodarí vyriešiť tento problém, výsledky v testovaniach sa výrazne nezlepšia. Poukázala aj na to, že základné školy majú výrazne nižšie výsledky ako gymnáziá. Spôsobené je to podľa nej najmä tým, že "gro šikovných detí je sústredených najmä na gymnáziách, či už na osemročných alebo štvorročných." Ako dodala, v budúcnosti by sa to malo zmeniť, pretože rezort školstva znížil percento žiakov, ktorí sa môžu dostať na osemročné gymnáziá.

Štúdia PISA poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov, škôl a krajín v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Na hlavnom meraní štúdie PISA 2018, ktoré uskutočnil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 16. - 27. apríla 2018, sa zúčastnilo 385 škôl. Celkovo bolo na Slovensku otestovaných 6770 15-ročných žiakov, z toho 3423 dievčat a 3347 chlapcov.

