O voľbu poštou zo zahraničia treba požiadať do desiateho januára

Pre občanov Slovenska s trvalým pobytom v cudzine existuje špeciálny volebný okrsok.

3. dec 2019 o 17:22 SITA

BRATISLAVA. Hlasovať poštou sa dá iba vo voľbách do Národnej rady SR.

Voliť vo februárových parlamentných voľbách pritom môžu všetci občania Slovenska, čo majú v deň volieb minimálne 18 rokov.

Vďaka právu hlasovať poštou nerozhoduje o ich volebnej účasti to, či budú vo volebný deň na Slovensku alebo v zahraničí. Okrem volieb do NR SR je možné hlasovať poštou aj v referende.

V iných typoch volieb to nie je možné. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Pre voľbu poštou zo zahraničia určenú pre občanov SR s trvalým pobytom v cudzine zostavuje a vedie ministerstvo vnútra osobitný zoznam voličov. Keďže títo voliči nemajú v SR trvalý pobyt, nie sú ani zapísaní v žiadnom zozname voličov. Do osobitného zoznamu voličov sa zapisuje na základe žiadosti o voľbu poštou. Tú treba poštou alebo elektronicky podať najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, teda do 10. januára. Na jej základe ministerstvo vnútra pošle všetkým žiadateľom hlasovacie lístky a ďalšie volebné tlačoviny najneskôr 35 dní pred dňom volieb, teda do 25. januára. Voliči musia svoje hlasy poslať tak, aby ministerstvu prišli najneskôr deň pred voľbami, teda 28. februára.

Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor ministerstva vnútra, pre voľbu poštou je v budove ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave zároveň zriadený špeciálny okrsok. Od ostatných sa líši tým, „že v tomto okrsku sa hlasuje výlučne poštou a voliči nechodia osobne hlasovať do volebnej urny. Členovia budú spočítavať výsledky hlasovania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí nemajú na Slovensku trvalý pobyt“, dodalo ministerstvo.

Voliť poštou môžu aj voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí napríklad dlhodobo pracujú či študujú v zahraničí, alebo tí, čo vopred vedia, že v deň volieb budú v zahraničí. Tí však musia žiadosť o hlasovanie poštou adresovať obci, v ktorej majú trvalé bydlisko. V tejto obci sú totiž zapísaní do zoznamu voličov. Platia pre nich rovnaké termíny ako pre Slovákov trvalo žijúcich v zahraničí.

V parlamentných voľbách sa okrem toho dá voliť v ľubovoľnej volebnej miestnosti. Na hlasovanie mimo svojho trvalého bydliska si však treba vopred vybaviť hlasovací preukaz. Dá sa vybaviť osobne alebo písomne podľa trvalého bydliska - na obecnom alebo mestskom úrade, v prípade Bratislavy a Košíc na miestnom úrade v úradných hodinách. Osobne ho obec vydá najneskôr posledný pracovný deň pred volebným dňom (28. februára). Písomnú alebo elektronickú žiadosť oň treba obci doručiť najneskôr 15 pracovných dní pred voľbami (do 10. februára).

Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia v sobotu 29. februára od 07:00 do 22:00. Ak si to vyžadujú miestne podmienky, môžu sa volebné miestnosti otvoriť skôr, najskôr však o 05:00. O voľbách obce informujú na úradných tabuliach alebo na svojich webstránkach, ak ich majú.