Dobré ráno: Fico zrazu našiel miliardu v zlate a chce ho presúvať

3. dec 2019 o 23:03 Tomáš Prokopčák, Martin Lindák

Je to takmer tridsaťdva ton a väčšina z nás ani netušila, že Slovensko niečo podobné má.

Dnes by mali poslanci Smeru predložiť návrh zákona, aby sa investičné zlato stiahlo z Veľkej Británie naspäť na Slovensko. Dôvodmi sú vraj brexit a hroziaca finančná kríza.

Keby to nebola taká hanba, asi by to bolo aj smiešne. Menej smiešne sú už potom špekulácie, že ak, tak by takýto presun robil... no hádajte kto.

Prečo teda máme zlato v Londýne, čo tam robí a načo vlastne krajinám takéto zlato slúži, ale aj čo je to za najnovší nápad poslanca Roberta Fica?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Martinom Lindákom.

Krátke správy

Exminister financií za Smer Ján Počiatek nepoprel pravosť nahrávky, kde s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom preberá kauzu Tipos a ako Ján Slota obišiel Roberta Fica pri predaji emisií. Súčasný minister financií Ladislav Kamenický tiež za Smer odkázal, že táto kauza je Počiatkova kauza a vraj je to jeho individuálne pochybenie.

Ústavný súd by mohol moratórium na predvolebné prieskumy riešiť prednostne. Podnet naň by mala podať prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá zrejme navrhne pozastavenie novely zákona. Za moratórium hlasovali Smer, SNS a fašisti. Momentálne sa však čaká, kým sa novela zverejní v Zbierke zákonov SR.

Martin Glváč nemusí vysvetliť, či nezneužíval svoje postavenie verejného funkcionára pri jeho priateľskej komunikácii s mafiánom Marianom Kočnerom. Výbor parlamentu pre nezlučiteľnosť funkcií totiž včera nezačal konanie vo veci ochrany verejného záujmu.

Americká FBI považuje ruskú aplikáciu FaceApp za bezpečnostnú hrozbu. Podobné ruské aplikácie označuje podľa BBC za potencionálnu kontrašpionážny problém. Aplikácia ukazuje, ako by sme mohli vyzerať v mladšom alebo staršom veku a pred časom sa stala relatívne populárnou.

Posledné desaťročie bude pravdepodobne najteplejším v histórii meraní, naznačuje Svetová meteorologická organizácia. Tiež povedala, že dnešná koncentrácia skleníkových plynov bola na našej planéte naposledy pred piatimi miliónmi rokov.

