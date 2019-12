Do škôlky naďalej prijmú aj nezaočkovaných, parlament novelu stopol

Parlament v stredu neschválil návrh novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia.

4. dec 2019 o 12:00 (aktualizované 4. dec 2019 o 12:36) SITA

BRATISLAVA. Do predškolského zariadenia bude od začiatku budúceho roka naďalej možné prijať aj dieťa, ktoré sa nepodrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu.

Parlament totiž v stredu neschválil návrh novely zákona o ochrane a podpore verejného zdravia.

Súvisiaci článok Fico si dupol aj pri očkovaní škôlkarov, Kalavskej pohár ešte nepretiekol Čítajte

Kolektívne zariadenie podľa rezortu zdravotníctva vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. „Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu, alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu," zdôvodňoval rezort zdravotníctva.

Nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu sa už nemalo posudzovať ako priestupok.



Zákazníkom reštaurácií mala novela zákona umožniť vstup do reštaurácie so spoločenským zvieraťom, napríklad psom a mačkou, ak to povolí prevádzkovateľ tohto zariadenia.

„Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania zároveň zabezpečí označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu stravy, aby sa spotrebitelia mohli rozhodnúť, či navštívia takúto prevádzku," uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Umožnenie vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy však podľa rezortu nesmelo znížiť, resp. ohroziť hygienickú úroveň prevádzky, ani ohroziť zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a nápojov.