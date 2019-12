Tridsať percent pätnásťročných žiakov považuje čítanie za mrhanie času

Riaditeľ INEKO sa domnieva, že otázky zamerané na čítanie by mohli byť zapracované do testovaní piatakov a deviatakov.

4. dec 2019 o 16:49 SITA

BRATISLAVA. Dve pätiny slovenských 15-ročných žiakov vôbec nečítajú pre potešenie, približne 30 percent považuje čítanie za mrhanie času.

Vyplýva to zo žiackeho dotazníka, ktorý študenti vypĺňali po medzinárodnom testovaní OECD PISA 2018. Každý tretí študent sa v tomto testovaní ocitol v rizikovej skupine čitateľskej gramotnosti.

Otázky zamerané na čítanie

Takíto žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktorých nadobudnutie je nevyhnutné na ďalšie vzdelávanie. Riaditeľ INEKO Peter Goliaš sa domnieva, že otázky zamerané na čítanie by mohli byť zapracované do testovaní piatakov a deviatakov.



„Pozitívne je však to, že zo zvyšku mladých ľudí, ktorí pre potešenie čítajú, v PISA 2018 významne narástol podiel žiakov, ktorí čítajú viac ako jednu až dve hodiny a viac ako dve hodiny denne,“ povedala pre agentúru SITA riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská.

Dodala, že študenti, ktorí čítali beletriu niekoľkokrát za týždeň, dosiahli v PISA o 78 bodov vyššie skóre oproti tým, ktorí sa vyjadrili že beletriu nečítajú nikdy alebo takmer nikdy.

Žiakov, ktorí sa priznali, že beletriu nečítajú nikdy alebo takmer nikdy, bolo v testovaní 35 percent. Podobné percento žiakov nečíta nikdy literatúru faktu (35,6 percenta) a noviny (28,5 percenta).

Čitateľská gramotnosť

V rizikovej skupine čitateľskej gramotnosti testov PISA sa nachádza 31,4 percenta žiakov. Oproti roku 2009 percentuálne zastúpenie žiakov v rizikovej skupine v PISA 2018 narástlo o 9,1 percentuálneho bodu.

Najviac žiakov, ktorí boli na základe svojho výsledku zaradení do rizikovej skupiny, navštevuje nematuritné odbory stredných odborných škôl (vyše 65 percent) a základné školy (vyše 44 percent).

Percentuálny podiel žiakov v top skupine predstavuje na Slovensku 4,6 percenta a je nižší o zhruba štyri percentuálne body ako priemer OECD.



Výkon slovenských študentov v čítaní je dlhodobo pod priemerom OECD. Lepšie výsledky majú všetky susedné krajiny Slovenska. Od roku 2009, keď bola čitateľská gramotnosť poslednýkrát hlavnou sledovanou oblasťou, sa skóre znížilo o 19 bodov.



Podľa riaditeľa INEKO Petra Goliaša by otázky zamerané na čítanie mohli byť zapracované do Testovania 5 a Testovania 9, teda testov piatakov a deviatakov. „NÚCEM by mohol podobne ako v matematike vypracovať databázu úloh na čítanie s porozumením a poskytnúť ju čo najvyššiemu počtu škôl,“ navrhuje Goliaš.

Dodáva, že učitelia by mali klásť väčší dôraz na čítanie. Navrhuje písanie čitateľských denníkov, hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa prečítaného textu, prácu s novinovými textami. Dôležité je podľa neho aj šíriť osvetu medzi rodičmi.

Úroveň priemeru krajín OECD

Výsledky slovenských 15-ročných žiakov v matematike sa dostali na úroveň priemeru krajín OECD.

V prírodných vedách podobne ako v čítaní zostal výkon žiakov pod priemerom. Ministerka školstva Martina Lubyová vyzdvihovala, že sa slovenskí žiaci v porovnaní s rokom 2015 zlepšili, opozícia naopak stav školstva kritizovala.



Testovanie sa uskutočňovalo elektronickou formou. Žiaci vypracovávali dvojhodinový test na počítači.

Po ukončení testu žiaci vyplnili žiacky dotazník. Do tohto cyklu štúdie sa zapojilo 79 krajín a celkovo bolo do testovania zapojených 600-tisíc žiakov sveta.

Na meraní, ktoré uskutočnil NÚCEM 16. - 17. apríla 2018, sa zúčastnilo 385 škôl a otestovaných bolo 6 770 päťnásťročných žiakov.