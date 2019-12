Znalci o zmenkách už tento rok vypovedať nebudú

Kočner je podráždený, že prokurátor čítal znalecké posudky. Potvrdzujú falšovanie.

4. dec 2019 o 20:37

BRATISLAVA. Na Špecializovanom trestnom súde prvýkrát zazneli vyjadrenia

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/lQ6e1ij3FBU

písmoznalcov a odborníkov na určovanie veku atramentu. Podľa prokurátora Jána Šantu potvrdzujú, že obžalovaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko sfalšovali štyri zmenky na 69 miliónov eur.

Atmosféra bola miestami napätá. Kočner bol odmeraný a prokurátor s obhajcami sa viackrát sporili o čítaných dokumentoch. Predseda senátu sudca Emil Klemanič ich v jednom momente dôrazne žiadal, aby stíchli.

Šanta čítal šesť dokumentov od znalcov a zahraničných expertov. Kočner a jeho obhajcovia všetky spochybňujú.

Súvisiaci článok Nový dôkaz potvrdzuje falšovanie zmeniek (minúta po minúte) Čítajte

Prvýkrát zverejnili výsledky posudku Kriminalistického a expertízneho ústavu, ktorý skúmal podpisy Kočnerovho spolupracovníka, bývalého príslušníka ŠtB aj SIS Štefana Agha, ktorý je obvinený v samostatnom konaní. Najnovší posudok potvrdzuje, že zmenky nepodpísal v roku 2000, ako je na nich uvedené, ale o pätnásť rokov neskôr.

Proces s Kočnerom a Ruskom bude pokračovať o dva týždne 16. a 17. decembra, senát nepredvolal ďalších svedkov ani znalcov, budú sa čítať listinné dôkazy. Výsluchy dôležitých písmoznalcov sa odsúvajú až na začiatok budúceho roka.

Ako je to s posudkami

Kočnerovi sa nepáči, že znalecké posudky sa čítali ako listinný dôkaz. Jeho obhajca Michal Mandzák preto tvrdí, že ide o nezákonný dôkaz a sú im takto upierané práva. "Prečo mi nie je umožnené klásť týmto znalcom otázky?" opakoval podráždene Kočner na súde.

Prokurátor Šanta predložil niekoľko posudkov, ktoré nevznikli pre potreby tohto trestného konania. Niektoré si objednala televízia Markíza v občianskoprávnom spore s Kočnerom o vyplatenie zmeniek, iné polícia v trestnom konaní proti Aghovi.

Trestný poriadok preto umožňuje, aby sa znalecký posudok čítal ako obyčajný listinný dôkaz. V trestnom konaní je to zásadný rozdiel, hoci sa číta ten istý dokument.

Ak sa číta ako znalecký posudok, obhajoba má právo dať znalca predvolať, vypočuť a klásť mu otázky. Ak sa posudok číta ako listinný dôkaz, obhajoba nemá páku, aby prinútila znalca prísť na súd. Súdy mu však zvyčajne prikladajú nižšiu váhu.

Aghov podpis

Policajný ústav skúmal 234 Aghových podpisov z rôznych rokov a zistil, že na zmenkách nie je podpis, aký používal v roku 2000, ale podpis z roku 2015 alebo 2016.

Aj zo správ z Kočnerovej aplikácie Threema vyplýva podozrenie, že práve v tom čase Kočner, Rusko a Agh vyrobili antedatované zmenky.

Kočner spochybňuje výskumníčku, ktorá nový posudok spísala. Nie je zapísaná v zozname znalcov ako písmoznalkyňa, študovala francúzsky jazyk a literatúru, doktorát má zo systematickej filozofie a podľa verejne dostupných údajov pracuje na oddelení písmoznalectva a jazykovej expertízy.

Prokurátor ani právni zástupcovia televízie Markíza na kritiku nereagovali.

Tlačili na znalkyňu?

Šanta prečítal aj odborné vyjadrenie Márie Zelenkovej, ktoré naznačuje antedatovanie podpisu Pavla Ruska. Posudok si objednala televízia Markíza.

Kočner preto na súde vykrikoval, prečo Šanta číta iba odborné vyjadrenie a nie samotný posudok. "Kde je ten posudok? Nevyhovuje vám jeho záver?" vravel.

Vedúca právneho oddelenia televízie Lucia Tandlich vysvetlila, že posudok si od Zelenkovej síce objednali, ale nedodala ho.

Právny zástupca Markízy Daniel Lipšic navrhol, aby sa prečítala zachytená komunikácia medzi Kočnerom a jeho obhajcom Mandzákom cez mobilnú aplikácie WhatsApp.

V apríli 2018 si podľa informácií SME písali, že treba so Zelenkovou dohodnúť stretnutie a zatlačiť na ňu cez údajné osobné problémy jej rodinných príslušníkov. Mandzák to odmieta.

Zahraničný posudok

Šanta prečítal aj vyjadrenie odborníka na písmo z Veľkej Británie, posudok Ústavu súdneho inžinierstva či vyjadrenie odborníka na určovanie veku atramentu Valery N. Aginského. Dokumenty potvrdzujú, že zmenky neboli podpísané v roku 2000.

Prečítal aj posudok od Pavla Masaryka zo súkromného Ústavu kriminalistiky a kriminológie, ktorý si objednala Kočnerova firma v spore s Markízou. Je napísaný tak, že potvrdzuje pravosť zmeniek, ale len tým, že vylúčil tzv. technické falšovanie - teda napríklad možnosť, že by na zmenku bol Ruskov podpis dotlačený.

K tomuto posudku spísal vyjadrenie Aginský, ktorý tvrdí, že posudok je slabý a "nemá žiadnu výpovednú hodnotu pre určenie dátumu podpisu zmeniek".

Valková: Ernest mal ku Kočnerovi dešpekt

Pred súdom vypovedala Oľga Valková, bývalá manželka zavraždeného advokáta Ernesta Valka. Vypočuť ju navrhol Lipšic.

Kočner s Ruskom totiž tvrdia, že Valko navrhol vyriešiť kauzu Gamatex štyrmi zmenkami. Kočner vypovedal, že Valko s ním spolupracoval.

"Vyrušilo ma, že pán Kočner označil môjho bývalého manžela ako niekoho, kto im radil a pripravil toto. Vyrušilo ma to, pretože Ernest by zákon neporušoval," hovorila Valková. Aj obžaloba a právni zástupcovia televízie tvrdia, že Valkov údajný angažmán v kauze Gamatex nedáva zmysel, pretože Valko bol známy ako charakterný právnik a v tom čase bol členom licenčnej rady. Keby radil záujemcovi o televíziu, dostal by sa do konfliktu záujmov.

"Nevidím jediný dôvod, pre ktorý by sa pán Valko bavil so svojou manželkou o tejto záležitosti," reagoval Kočner na Valkovej výpoveď.

Aj Kočner si odporuje

Pri vyšetrovaní Valkovej vraždy v roku 2011 Kočner vypovedal: "Nikdy ma v ničom nezastupoval pán Valko." Vlani už o zmenkách tvrdil, že im Valko robil právne služby. Na súde sa bráni tvrdením, že "zastupovanie" a "právne služby" nie je to isté.

Na videonahrávke z roku 1998 pre Markízu Valko hovoril, že Ruskovu spoločníčku Sylviu Volzovú už nezastupuje a v kauze sa prestal angažovať. Kočner s Ruskom tvrdia, že Valko im navrhol riešiť problém zmenkami v roku 2000.

Valkovej výsluch v stredu bol miestami napätý. "Ernest si nevážil pána Kočnera ako človeka, ktorý poctivo podniká. Myslím si, že ho mal za človeka, ktorý neférovo prichádza k peniazom," povedala.

Rozpovedala aj príhodu z čínskej reštaurácie v bratislavskom Starom Meste, kde podľa nej Kočner v 90. rokoch rasisticky vynadal personálu. Kočner to odmietol.

Ako ďalej

Hlavné pojednávanie už trvalo 17 dní. Senát naplánoval ďalších sedem, najbližšie o dva týždne. Znalcov nepredvolal.

Obžalovanému Ruskovi sa darí posúvať výsluch písmoznalcov tak, že leží na neurológii, ale na výsluchu chce byť osobne prítomný. Prokurátor to považuje za obštrukciu.