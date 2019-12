Rešpektujem prokuratúru a políciu, hovorí Pellegrini k obvineniu Fica

Pellegrini nekomentuje rozhodnutie trestne stíhať predsedu Smeru.

5. dec 2019 o 14:53 (aktualizované 5. dec 2019 o 15:19) TASR, SITA

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) nebude komentovať rozhodnutie trestne stíhať predsedu Smeru Roberta Fica.

Rozhodnutia prokuratúry a polície treba podľa neho rešpektovať.

"Polícia koná na základe pokynu prokurátora, asi má na to prokurátor dôvod a my musíme rešpektovať, podriadiť sa rozhodnutiu a byť maximálne súčinní bez ohľadu na to, či ste predseda vlády, predseda strany, alebo aj obyčajný pracujúci," povedal Pellegrini.

"V tomto nemôžu existovať žiadne rozdiely, keď chceme povedať, že na Slovensku platí spravodlivosť, právny štát a musíme to rešpektovať," dodal Pellegrini.

Šeliga považuje výroky za hanbu

Za hanebné a nedôstojné dnes označili viacerí opoziční politici výroky Roberta Fica, pre ktoré čelí obvineniu polície.

Šéf OĽaNO Igor Matovič sa domnieva, že predseda Smeru- cielil na voličov Mariana Kotlebu.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár zas tvrdil, že za vyslovenie názoru, hoci aj zlého, by nemal byť nikto trestne stíhaný.

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga označil výroky Fica za hanebné a nedôstojné pre vrcholového politika a bývalého premiéra.

Matovič: Fico vedel, že sa dopustí trestného činu

Podľa predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča Fico veľmi dobre vedel, že schvaľovaním trestného činu Mazureka sa sám dopustí trestného činu.

„Napriek tomu to vypočítavo spravil, lebo vedel, že za tento skutok bude obvinený, obžalovaný a odsúdený. A to všetko s cieľom, aby sa pred voľbami priblížil k voličom Mariana Kotlebu,“ priblížil Matovič v stanovisku pre agentúru SITA.

Považuje za poľutovaniahodné, že sa k takýmto praktikám uchyľuje bývalý trojnásobný premiér len preto, lebo sa vraj obáva, že jeho pobyt na slobode sa nezadržateľne kráti.

„Verím, že rovnako odvážni budú aj ďalší vyšetrovatelia a prokurátori, ktorí po voľbách vyšetria aj trestné činy, za ktoré Robert Fico vo väzení aj reálne skončí,“ vyhlásil Matovič.

Nezaradený poslanec a volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár sa domnieva, že šéf Smeru schvaľovaním Mazurekových výrokov naozaj spáchal trestný čín.

„Sme však nútení vysloviť obavu, či toto trestné stíhanie bude viesť aj k promptnej obžalobe a následnému odsúdeniu Roberta Fica. To najhoršie, čo sa môže stať, je to, aby orgány činné v trestnom konaní urobili z tohto populistického politika pred voľbami martýra, ktorý vďaka tomu vyhrá voľby,“ dodal.

Vyjadrenia o Rómoch

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil predsedu koaličného Smeru a expremiéra Roberta Fica pre jeho výroky o odsúdení exposlanca ĽSNS Milana Mazureka za jeho vyjadrenia o Rómoch.

Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.

V prípade právoplatného odsúdenia hrozí predsedovi Smeru trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.