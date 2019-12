Chlapec zabil otca, ktorý týral jeho aj matku. Súd ho posiela do väzenia

Trest si odpyká vo väzení s minimálnym stupňom stráženia.

5. dec 2019 o 20:00 Peter Kováč

BRATISLAVA. Na súd prišiel aj s vecami pobalenými v cestovnej taške pre prípad, že by šiel rovno do väzenia.

Aj keď ich napokon zatiaľ nepotreboval, Vianoce už 19-ročný Dávid Bako zrejme predsa len strávi vo väzení.

Za vraždu otca dostal tínedžer dvojročný nepodmienečný trest, hoci do poslednej chvíle dúfal, že skončí len s podmienkou. To, že jeho otec bol tyran, povedal súdu nielen on, ale aj viacero ďalších svedkov.

„Chcel by som v prvom rade povedať, že mi je naozaj ľúto, že som musel zájsť až takto ďaleko,“ vysvetľoval Dávid trojčlennému senátu pred vynesením rozsudku.