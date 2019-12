Štátna ochrana prírody predĺžila termín podávania žiadostí o dotácie

6. dec 2019

BRATISLAVA. Štátna ochrana prírody (ŠOP) predĺžila termín podávania žiadostí o dotácie na environmentálne projekty do 16. decembra.

Výška dotácie

O finančné prostriedky v rámci Programu ochrany prírody (POP) môžu žiadať obce, mimovládne organizácie a v jednej časti programu aj občania.

Maximálna výška dotácie je 5 000 eur pre fyzické osoby, obce, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie a 8 000 eur pre mikroregionálne združenia obcí a občianske združenia so štatútom miestnej akčnej skupiny.

Všetci žiadatelia o dotácie sa musia na projekte podieľať minimálne päťpercentnou spoluúčasťou.



„Program je zameraný na tri základné oblasti podpory, ktoré sú pre nás dôležité, ide o praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny, podporu infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu a environmentálnu výchovu a informovanosť v ochrane prírody,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

Dve časti programu

Prvá časť programu je zameraná na praktickú starostlivosť o chránené územia, na ktorých sa nevykonáva žiadna poľnohospodárska činnosť.

Zahŕňa napríklad kosenie, odstraňovanie invazívnych druhov rastlín, ošetrovanie chránených stromov, zlepšovanie hniezd a úkrytov pre zvieratá a aktivity na tvorbu prvkov zelenej infraštruktúry.

Druhá časť podpory programu sa sústreďuje na budovanie a opravu infraštruktúry, ako sú náučné tabule, na značenie chránených alebo inak zaujímavých a významných miest ochrany prírody.

Hradené z Environmentálneho fondu

Tiež na aktivity na zlepšenie infraštruktúry rehabilitačných a záchranných staníc. Tretia časť je venovaná podpore environmentálnej výchovy a informovanosti v ochrane prírody.

Spadá do nej napríklad šírenie príkladov dobrej praxe, organizovanie výstav prístupných širokej verejnosti, publikácií a učebníc s tematikou ochrany prírody.



Všetky dotácie sú hradené z Environmentálneho fondu. Žiadosti o udelenie dotácií môžu záujemcovia doručiť buď osobne do sídla Štátnej ochrany prírody alebo elektronicky. Potrebné údaje zverejnila ŠOP na stránke http://pop.sopsr.sk. Pôvodný termín podávania žiadostí bol do 29. novembra.