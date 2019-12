SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru, prioritou je riešenie násilia

Strana považuje za dôležité to, že sa odsudzuje, zakazuje a rieši násilie na ženách.

6. dec 2019 o 13:12 TASR

BRATISLAVA. Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík.

V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS).

Riešenie násilia je prvoradé

"V dohovore možno sú veci, o ktorých sa dá diskutovať, ani my nesúhlasíme so všetkým, čo v ňom je," uviedol Sulík. SaS za dôležité považuje to, že sa odsudzuje, zakazuje a rieši násilie na ženách.

V súvislosti s dohovorom vníma Nicholsonová tiež neplnenie Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách.

"Posledná správa, ktorá bola schválená, ako plníme národný akčný plán, bola v roku 2016. Vláda nebola schopná schváliť tieto správy za rok 2017 a 2018," tvrdí.

V súvislosti s akčným plánom nebola podľa Nicholsonovej zabezpečená sieť záchytných zariadení pre ženy trpiace násilím, neposilnilo sa kapacitne poradenstvo v rámci právnych ani psychologických služieb obetiam násilia a nevypracovali sa štandardy pre prácu špecializovaných tímov vyšetrovateľov.

Mediálna kampaň

"Mala byť mediálna kampaň o násilí, mali podporovať mimovládky, ktoré sa obetiam domáceho násilia venujú," dodala Nicholsonová a doplnila, že chýbajú akékoľvek štatistiky a dáta.

Nicholsonová preto vyzýva vládu na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by analyzovala Trestný poriadok a zverejnenie správ o tom, ako sa plní akčný plán za posledné tri roky, aby sa vytvorili špecializované tímy a aby sa upustilo od konfrontácie medzi obeťami a páchateľmi domáceho násilia počas vyšetrovania.

TASR sa pokúsi získať stanovisko Úradu vlády SR.