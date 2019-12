Projektantka: V Prešove muselo byť veľa nahromadeného plynu, zrejme nešlo o malý varič

O výbuchu hovorí Magdaléna Bošková.

6. dec 2019 o 16:22 Daniela Hajčáková

Načítavám video... video https://vimeo.com/377795281

Čo mohlo spôsobiť taký výbuch, ako sme videli v Prešove?

Pravdepodobne došlo k úniku plynu. Plyn je ľahký, ľahší ako vzduch a zhromažďuje sa hore pod stropom. Ak došlo k nejakej iniciačnej iskre, tak to vybuchlo.

Stačí, že mal aj niekto niekde netesnosť a mohol sa plyn hore kumulovať.

Neviem, v akom stave boli v danom dome revidované rozvody. Neviem, či mali napríklad v bytových jadrách medzi sebou požiarne priehradky. Ale ak tam bol nejaký voľný priestor, tak sa unikajúci plyn mohol dostať až na samý vrch.

Aj šachta by mala byť odvetraná, ale či to tam bolo zabezpečené, to neviem.

Keď hovoríte, že sa plyn zhromažďuje hore, mohol unikať na nižších poschodiach?

Podľa mňa sa plyn hore, kde došlo k výbuchu, už len zhromaždil.

Neznamená to, že musel unikať na samom vrchu. Mohlo to byť dajme tomu aj o poschodie nižšie.

Vo výškových budovách teda k výbuchu väčšinou dôjde na najvyšších poschodiach?

Spravidla je to tak. Sú aj prípady, keď niekto nechá pustený varič na treťom poschodí a keď plyn nemá kam rozpínať, vybuchne to aj tam.

Terajšie sporáky sú však už robené tak, že keď vám zhasne plameň, automatická poistka plyn vypne. Staré variče však niečo také nemajú.

Sú byty stavané tak, aby sa plyn nedostal vyššie, ak uniká v spodnom byte?