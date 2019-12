Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

6. dec 2019 o 16:30 The Slovak Spectator

Jozef Uhrík was a member of the top management of Volkswagen Slovakia between 1991 and 2005.(Zdroj: Courtesy of VW Slovakia)

1. Päť akcií, kde zažijete vianočné trhy trochu inak: Five places where to experience alternative Christmas markets in Bratislava

2. Miestni volajú políciu na neznámych ľudí. Ako sa žije na slovensko-ukrajinskej hranici: Life on the Slovak-Ukrainian border: Buried migrants, dead border guards

3. Kandidátky predstavené, Smer s novou kampaňou a voličov čaká kopec špiny a vzájomných útokov v predvolebnej kampani: Smer’s strong team launched action campaign

4. Mikuláš na ľade, sviatok všetkých milovníkov stolných hier alebo TEDx v podaní inšpiratívnych žien už cez víkend v Bratislave: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

5. Bratislava dostane pamätník k Nežnej revolúcií na budúci rok: Bratislava will finally receive Velvet Revolution memorial

6. Recesia otestuje slovenský trh práce, katastrofu odborníci nečakajú. Recession could affect job market. No disaster expected

7. Štrbské pleso ako zo zimnej rozprávky. Pozrite si, ako krásy Prešovského kraja zachytili fotografi: These are some of the most beautiful photos of the Prešov region

8. Systém cudzineckej polície dovoľuje rezerváciu dátumu na dva týždne dopredu. Len toľko termínov však nestačí: Booked out of the Foreigners’ Police online system? It's not an error

9. Nálada v nemeckom automobilovom priemysle je napätá, ako sa to prejaví v budúcnosti? Development in car industry worries Slovakia as well as Germany

10. Ako sme prešli od tankov k luxusným autám: From tanks to SUVs

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.