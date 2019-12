Najdrahšiu kampaň na Facebooku majú PS/Spolu a Smer

Prvý mesiac oficiálnej kampane na Facebooku minuli strany minimálne 134-tisíc.

8. dec 2019 o 11:21 SITA

BRATISLAVA. Najdrahšiu stranícku kampaň na Facebooku má koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) a vládny Smer.

Ako uvádza na svojej facebookovej stránke nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS), za prvý mesiac oficiálnej volebnej kampane na Facebooku investovali politické strany do reklamy minimálne 134-tisíc eur.

„Vyplýva to z čísel, ktoré sprístupňuje sama sociálna sieť. Zrátali sme kampane s mesačným sumárom aspoň sto eur. Tak, ako pri prezidentskej kampani, je takmer isté, že reklama na internete bude v týchto voľbách v rekordnej výške, podľa našich odhadov môže na konci tvoriť až štvrtinu celkových výdavkov niektorých strán,“ vysvetlila TIS.

Podľa jej údajov investovala najviac do platených postov koalícia PS/Spolu, ktorá si zaplatila na Facebooku v prvom mesiaci kampane celkovo 1 240 reklám za 28-tisíc eur.

Súvisiaci článok Najtransparentnejšiu kampaň má SaS a PS/Spolu, Smer kamufluje Čítajte

„Na svojich transparentných účtoch vykazuje za Facebook dokonca až 34-tisíc eur. Koalícia má na sociálnej sieti aktívnych najviac politikov. Mesačnú kampaň nad 100 eur malo až 18 kandidátov tejto dvojkoalície. Jej lídri Michal Truban a Miroslav Beblavý utratili na facebookovej reklame najviac, každý až po 9-tisíc eur,“ priblížila organizácia.

Na druhom mieste za koalíciou sa nachádza vládny Smer, ktorý do reklamy na Facebooku investoval 25-tisíc eur.

„Až polovicu z tejto sumy obsiahla stránka samotného lídra kandidátky Petra Pellegriniho. Smer vložil až 10-tisíc eur do dvoch kľúčových postov, a to do videí o hádkach v opozícii a potrebe ‚zodpovednej zmeny´. Obe tieto videá dosiahli po milión zobrazení,“ objasnila TIS.

Za týmito stranami nasledujú vo výdavkoch vládny Most-Híd, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Z nových strán je hneď na šiestom mieste Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera s investíciou 8-tisíc eur a strana Štefana Harabina Vlasť so siedmimi tisíckami eur.

Extrémistická Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), naopak, neminula podľa čísel Facebooku ani ich vlastného volebného účtu na reklamu ani euro.

Ich hlavná stránka je však podľa TIS na ruskej sociálnej sieti VKontakte, ktorá čísla o politickej reklame nezverejňuje.

Najviac peňazí strany investovali do reklám, ktoré sa zobrazujú užívateľom Facebooku v Bratislavskom a Košickom kraji.

V priemere o polovicu viac ako do Trenčianskeho a Žilinského kraja, do ktorých cez sociálnu sieť poslali z krajov najmenej peňazí.