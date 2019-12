Kiska verí Pellegrinimu, keď odmieta ĽSNS. Ficovi nie

Pellegrini nevylúčil Harabinu Vlasť.

8. dec 2019 o 13:32 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Problémy s vysokým krvným tlakom má predseda Smeru Robert Fico od operácie srdca v roku 2016, no premiér a líder kandidátky Peter Pellegrini si nemyslí, že by ho to vyradilo z predvolebnej kampane.

Pellegrini to povedal v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Fico v sobotu nevystúpil prvýkrát v 20. ročnej histórii Smeru na slávnostnom sneme, pretože mal vysoký tlak a musel ísť do nemocnice.

Pellegrini diskutuje v relácii s bývalým prezidentom a predsedom strany Za ľudí Andrejom Kiskom. Ten Ficovi zaželal na diaľku skoré uzdravenie.

Ficovo a Kiskovo obvinenie

Kisku obvinila v piatok polícia z pokračujúceho zločinu daňového podvodu, ktorý sa týka jeho firmy KTAG. Deň pred tým NAKA obvinila predsedu Smeru Roberta Fica z hanobenia rasy a schvaľovania trestného činu.

Za svojim obvinením vidí Kiska práve Fica. Podľa neho ide o pomstu za to, že ho odmietol vymenovať za sudcu ústavného súdu. Spomenul stretnutie vo vládnom hoteli Bôrik, kde ho mal o to žiadať.

Pellegrini, ktorý bol podľa Kisku na stretnutí na Bôriku, to v diskusii poprel.

Kiska nevedel vysvetliť, ako je možné, že najprv obvinili Fica a následne jeho.

Pellegrini povedal, že v prípade obvinení Fica aj Kisku majú konať orgány činné v trestnom konaní.

"Nerozumiem pánu premiérovi, ako sa mu dá dôverovať v tomto smere, že padni komu padni," hovorí Kiska s tým, že samotný Pellegrini zvolal nedávno zasadnutie Bezpečnostnej rady pri obvinení Jaroslava Naďa z hnutia OĽaNO.

Minulý týždeň mu zrušili pochybné obvinenie z ohrozovania utajovanej skutočnosti. Naď sa pýtal známeho z ministerstva obrany na kauzu Skripaľ a ani nedostal odpoveď.

Kiska pri ĽSNS premiérovi verí, Ficovi nie

Kiska zopakoval, že Smer je pripravený vládnuť s fašistami z ĽSNS. Na riziko takejto koalície upozorňuje pravidelne aj na svojich tlačovkách.

Pellegrini pri tom krútil hlavou. Pellegrini zopakoval to, čo na sobotňajšom straníckom sneme, že Smer nebude nikdy spolupracovať s ĽSNS ani nevytvoria koalíciu.

"Ja pánu Pellegrinimu verím," reagoval Kiska na jeho odmietnutie kotlebovcov. Najväčším problémom však podľa neho je, že Smer neriadi on, ale Fico. Ten sa podľa neho voči kotlebovcov nikdy takto nevymedzil. Pripomenul aj to, že práve pre schvaľovanie protirómskych vyjadrení odsúdeného Milana Mazureka z ĽSNS Fica obvinili.

Kiska povedal, že ak by vedel, čo sa bude diať, vlani po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušírovej by Pellegrini ako nového premiéra po Ficovej demisii už nevymenoval.

Pellegrini nedokázal jasne vylúčiť z povolebnej spolupráce novú stranu Vlasť bývalého ministra spravodlivosti za HZDS Štefana Harabina.

Hádka pri zdravotníctve

Obaja sa pochytili pri téme zdravotníctva. Slovensko za vlády Smeru podľa Kisku nie je sociálnym štátom. Chorí podľa neho musia nedôstojne prosiť o pomoc a denne číta o ich zúfalej situácii v charitatívnej organizácii Dobrý anjel, ktorú spoluzakladal.

"Ja nepotrebujem čítať listy z Dobrého anjela, ja chodím medzi ľudí,"reagoval Pellegrini. Vláda Smeru podľa neho vraj postupne zvyšuje dávky pre zraniteľných občanov.

Pellegrini spochybnil zdravotný program Za ľudí s tým, že na ňom robil Radomír Vereš, manažér zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorú vlastní finančná skupina Penta.

Kiska tvrdí, že s Verešom sa nepozná. Už dávnejšie povedal, že Vereša oslovili ako odborníka jeho spolupracovníci, ktorí majú na starosti oblasť zdravotníctva.