Eurobarometer: Slováci očakávajú od europarlamentu najmä zníženie nezamestnanosti

Prieskum ukázal, že spokojnosť Slovákov s fungovaním demokracie v rámci EÚ rastie.

9. dec 2019 o 11:47 SITA

BRATISLAVA. Slováci očakávajú od Európskeho parlamentu najmä posilnenie boja proti nezamestnanosti mladých a snahu o plnú zamestnanosť vo všetkých krajinách Európskej únie.

Vyplýva to z prieskumu Eurobarometra, ktorý sa na Slovensku uskutočnil od 9. do 21. októbra 2019 na vzorke 1 013 respondentov. V rámci krajín EÚ sa ho celkovo zúčastnilo 28-tisíc Európanov.

Prieskum ukázal, že spokojnosť Slovákov s fungovaním demokracie vrámci EÚ rastie.

Výskumníci položili opýtaným aj otázku, čo by podľa nich malo byť pre europarlament prioritou. Z odpovedí vyplýva, že 28 percent Slovákov najviac trápi nezamestnanosť.

Uvítali by taktiež zlepšenie práv spotrebiteľov a kvality zdravotníckych služieb (27 percent). Rovnako 27 percent respondentov zo Slovenska by chcelo posilnenie bezpečnosti potravín a zlepšenie životnej úrovne farmárov.



Za posilnenie boja proti klimatickým zmenám sa vyjadrilo 25 percent opýtaných a za zlepšenie boja proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe bolo 24 percent opýtaných. Rovnako ako pre Slovákov (osem percent), tak aj pre Európanov (sedem percent) je najmenej dôležitou ochrana kultúrneho dedičstva EÚ.



Na otázku, ktoré hodnoty by mal europarlament obhajovať ako prioritné, uviedla polovica respondentov zo Slovenska ochranu ľudských práv na celom svete. 41 percent pomenovalo slobodu prejavu, 31 percent rodovú rovnosť a taktiež 31 percent solidaritu medzi členskými štátmi EÚ.

Výskum tiež ukázal, že Slováci sú viac spokojní s fungovaním demokracie v rámci EÚ (50 percent), ako s jej fungovaním na Slovensku (48 percent).



Eurobarometer je prieskum verejnej mienky, ktorý zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie. Aktuálny prieskum bol realizovaný formou osobných rozhovorov.