Učebná pomôcka má rozvinúť kritické myslenie a vysvetliť, ako si overiť informácie

Tohtoročný prieskum Focusu ukázal, že učitelia by žiakom odporučili aj konšpiračné médiá.

BRATISLAVA. Učebná pomôcka vo forme kurzu by mala učiteľom a žiakom vysvetliť, ako kriticky myslieť a overiť si pravdivosť informácie.

Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Monika Masariková.

Kurz „Nenaleť: dezinfo a extrém“, ktorý v pondelok inštitút predstavil, má pomáhať učiteľom aj žiakom. Z tohtoročného prieskumu agentúry Focus totiž vyplynulo, že pedagógovia by žiakom ako zdroj relevantných informácií odporučili aj médiá, ktoré sú považované za konšpiračné.

Program kurzu je rozdelený do štyroch tematických celkov, a to extrémizmus, radikalizmus, kritické myslenie a dezinformácia. Absolvovanie jedného celku vrátane navrhovaných praktických cvičení so žiakmi zaberie podľa Masarikovej jednu vyučovaciu hodinu.

„Pedagógovia aj tak stoja pred neľahkou úlohou – na absolvovanie kurzu musia obetovať svoju triednickú hodinu, prestávku alebo iný odborný predmet, dnes sa týmto témam môžu venovať len okrajovo v rámci náuky o spoločnosti", podotkla Masariková.



Riaditeľka inštitútu vysvetlila, že dôraz je kladený najmä na kritické myslenie. Študentom napríklad vysvetľujú, ako si overiť informácie a ako rozlíšiť kvalitnú novinársku prácu od dezinformácií a konšpirácií.

„Rôzne falošné správy totiž najviac prispievajú k radikalizácii spoločnosti a nenávistným prejavom,“ vysvetlila Masariková.

Dodáva, že takúto iniciatívu preberajú mimovládne organizácie, keďže ministerstvo školstva nereaguje na situáciu dostatočne pružne.



Kurz je dostupný na webe nenalet.im a aktuálne sa testuje na vybraných školách. Projekt podporilo v rámci dotačnej schémy ministerstvo spravodlivosti a veľvyslanectvo Spojených štátov v Bratislave.

Kurz prezentovali predstavitelia SSPI a autori jednotlivých modulov a odborníci z praxe v Univerzitnej knižnici Univerzity Komenského v Bratislave.



Tento rok zverejnila agentúra Focus prieskum pre projekt People2People, o ktorom ako prvý informoval občiansky aktivista Jakub Goda na svojom blogu.

Viac ako polovica opýtaných učiteľov (53 percent) by odporučila svojim žiakom Zem a Vek, a takmer 60 percent Hlavné správy ako médiá, v ktorých môžu študenti nájsť dôveryhodné informácie o tom, čo sa deje doma a vo svete.

Uvedené médiá sú podľa webovej stránky konspiratori.sk označené za nedôveryhodné. Prieskumu sa zúčastnilo 523 pedagógov druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska.