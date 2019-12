Buchnúť dverami dokáže každý. Kalavská zatiaľ nepovedala, či odíde

Minsiterka ponúkla svoju funkciu po tom, ako vláda stiahla návrh reformy nemocníc.

9. dec 2019 o 12:37 TASR

BRATISLAVA. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) v pondelok po rokovaní tripartity nepovedala, či na svojom poste ešte zotrvá, alebo odíde.

Svoju funkciu ponúkla po tom, ako vláda v stredu 4. decembra stiahla návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikáciu, z rokovania parlamentu. Uviedla však, že "buchnúť dverami dokáže každý".

"Viete, veľa som nad tým, samozrejme, rozmýšľala. V stredu som mala chuť, stále má človek chuť odísť, pretože tak, ako sa správa niekto k svojmu ministrovi, ako sa správali ku mne, si myslím, že nie je adekvátne. Cítila som sa veľmi zle," komentovala s dôvetkom, že aktuálne zvažuje, či jej to stojí za to zotrvať ešte dva mesiace a niektoré veci pohnúť dopredu, alebo "sa zbaliť a odísť".

"Stále si myslím, že takto sa nemá správať k svojmu ministrovi, ako sa zachovala strana Smer ku mne," doplnila.

Zdôraznila, že sa chce rozhodnúť tak, aby svoje kroky neskôr nemusela ľutovať. Zároveň však uviedla, že v posledných dňoch dostala neskutočné množstvo podporných emailov a listov", v ktorých ju motivovali k tomu, aby vo funkcii zostala.

"Teda, aby som myslela na pacientov, lekárov, na rozrobenú prácu. Keby človek myslel len sám na seba, určite odíde," prízvukovala.

Zdôraznila tiež, že minister má slúžiť svojmu národu. "Ja som mala vždy len jeden záujem, a tým bol pacient. Asi sa to v slovenskej politike nenosí. Teda je to asi trápne. Nenašlo to odozvu," tvrdí.

Stratifikáciu však nepovažuje za jediný projekt, na ktorom ministerstvo pod jej vedením pracovalo. Mrzí ju však, že spolu s ňou neprešli ani témy týkajúce sa povinného očkovania detí, ani dlhodobá starostlivosť o pacientov.

"Ale je tam veľmi veľa dobrých projektov a myslím si, že keď budem dávať odpočet, nebudem sa mať za čo hanbiť. Myslím, že som toho urobila veľmi veľa pre slovenské zdravotníctvo," dodala.