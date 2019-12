Porvažník: Súdna mapa je dobrým zámerom. Špecializácia súdov môže zlepšiť podmienky

Tému otvorila ešte za svojho pôsobenia exministerka Žitňanská.

9. dec 2019 o 15:44 SITA

BRATISLAVA. Súdna mapa a užšia špecializácia súdov je dobrým zámerom, ktorý môže zlepšiť podmienky v justícii. Pre agentúru SITA to povedal Marián Porvažník z Iniciatívy za lepšiu advokáciu.

Tému takzvanej súdnej mapy otvorila ešte za svojho pôsobenia exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Súdy by sa rozdelili podľa agendy a vznikli by ich konkrétnejšie špecializácie.

Niektoré samosprávy by mohli oponovať

Súvisiaci článok Návrh na očistu justície je podľa exministerky Žitňanskej veľmi škodlivý Čítajte

V jednom okrese by tak napríklad existoval jeden súd na trestnoprávnu agendu a ďalší na občianskoprávnu. Súčasné vedenie ministerstva spravodlivosti už pravdepodobne zaviesť v tejto oblasti radikálne zmeny nestihne.

„Je to určite správny proces, pretože súdna mapa sa prostredníctvom dát snaží pozerať na to, ktoré riešenie by bolo ideálne. Z nášho pohľadu je špecializácia súdov správna.

Problém je len v tom, že koncentráciu súdov do niekoľkých miest by oponovali tie samosprávy, ktoré by o súd prišli,“ povedal Porvažník. V budúcnosti by mohla súdna mapa výrazne uľahčiť prácu sudcov a aj skrátiť dĺžku súdnych konaní.

Iniciatíva oslovila politické strany

Iniciatíva za lepšiu advokáciu, ktorá nedávno zverejnila vlastný súbor zmien a opatrení, už oslovila niektoré politické strany s cieľom zapracovať svoje návrhy do ich volebných programov.

Po parlamentných voľbách, ktoré budú vo februári 2020, osloví iniciatíva oficiálnou cestou aj ministerstvo spravodlivosti.

Návrhom je napríklad vznik expresného súdnictva, kde by významnejšie úlohy zastávali vyšší súdni úradníci. Tí by riešili drobnejšie prípady, čím by odbremenili sudcov od množstva spisov.

Porvažník z iniciatívy si však uvedomuje, že pred koncom volebného obdobia sú legislatívne zmeny už nereálne.

„Nerobíme si ilúzie, že zmeny budú ešte legislatívne spracované, niektoré sa dokonca nedajú stihnúť ani za jedno štvorročné volebné obdobie. Po voľbách plánujeme predložiť naše návrhy ministerstvu,“ dodal.