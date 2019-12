Ministerstvo vnútra zverejnilo kandidátky pre parlamentné voľby 2020

Na tlač hlasovacích lístkov, oznámení a ďalších materiálov minú takmer 2,4 milióna eur.

10. dec 2019 o 10:33 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra zverejnilo všetky kandidačné listiny pre pralamentné voľby 2020.

Kandidátky podalo spolu 25 politických strán, hnutí a koalícií. Z podaných kandidátok je na väčšine maximálny možný počet 150 mien.

Sú však aj politické subjekty, ktoré sa o hlasy voličov uchádzajú s menším počtom kandidátov.

Najmenej, 13 kandidátov, má strana Práca slovenského národa. Za Slovenské hnutie obrody sa o hlasy voličov uchádza 25 kandidátov a 33 za stranu 99% - občiansky hlas.

Kandidátky sa v úplnom znení dajú nájsť na webe ministerstva. Agentúru SITA o tom informovalo Ministerstvo vnútra SR.

Kandidátky sa ešte môžu meniť

Ministerstvo počíta, že na tlač všetkých kandidačných listín a ďalších volebných tlačovín, ako sú oznámenia o konaní volieb či metodické usmernenia pre volebné komisie a ďalšie, minie spolu 2 380 150 eur.

Pritom pri 25 kandidujúcich politických subjektov je iba hlasovacích lístkov takmer 119 miliónov kusov.

Počet kandidátok a ich podoba sa môže ešte meniť. Zákon umožňuje stiahnuť kandidátku, vzdať sa kandidatúry, alebo odvolať kandidáta až do 48 hodín pred začiatkom volieb, teda do 27. februára 2020 do 7:00.

Podané kandidačné listiny sa však už nemôžu dopĺňať o ďalších kandidátov a ani sa nedá meniť ich poradie.

Parlamentné voľby 2020

Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia v sobotu 29. februára od 07:00 do 22:00.

Ak si to vyžadujú miestne podmienky, môžu sa volebné miestnosti otvoriť skôr, najskôr však o dve hodiny skôr, o 05:00.

O voľbách obce informujú na úradných tabuliach alebo na svojich webstránkach, ak ich majú.

Hlasovať vo februárových parlamentných voľbách pritom môžu všetci občania Slovenska, čo majú v deň volieb minimálne 18 rokov.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.