Slovensko podľa Sólymosa ministra nepoľaví v boji s klimatickou zmenou

Ministerstvo životného prostredia je za čo najrýchlejšií koniec ťažby a spaľovania uhlia.

10. dec 2019 o 12:25 TASR

BRATISLAVA. Slovensko nepoľaví v úsilí bojovať proti zmene klímy. Uvedomuje si aj kroky, ktoré musí urobiť, aby sa čím skôr priblížilo k udržateľnému a obehovému hospodárstvu.

Tvrdí to minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), ktorý sa v utorok a stredu (11. 12.) zúčastní na klimatickom samite OSN v Madride. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák.

Dosiahnutie klimatickej neutrality je podľa šéfa rezortu v roku 2050 kľúčovým opatrením, ako zachovať našu planétu pre budúce generácie. "Na Slovensku si uvedomujeme kroky, ktoré musíme urobiť, aby sme sa čím skôr priblížili k udržateľnému a obehovému hospodárstvu. Kus práce sme už spravili, no stále máme čo dobiehať. V tomto boji nepoľavíme," uviedol Sólymos.

Envirorezort je za čo najrýchlejšie ukončenie ťažby a spaľovania uhlia. Sólymos to považuje za jednu z kľúčových oblastí, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia a životného prostredia na celom Slovensku. "Je to kľúčové opatrenie, ktorým sa priblížime k dosiahnutiu cieľov parížskej klimatickej dohody a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality," poznamenal šéf envirorezortu a pripomenul, že Slovensko zastaví dotácie na domácu výrobu elektriny z uhlia do roku 2023.

Emisie sa od roku 1990 znížili približne o 40 percent. Takmer 80 percent elektrickej energie sa vyrába zo zdrojov bez obsahu uhlíka. "Ak chce Slovensko dosiahnuť klimatickú neutralitu, je nevyhnutné prijímať ďalšie účinné opatrenia," uviedlo MŽP.

Odborníci MŽP pripravujú v spolupráci so Svetovou bankou Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Tá určí potenciál znižovania emisií skleníkových plynov v jednotlivých sektoroch, v energetike, doprave, poľnohospodárstve a lesníctve, a tiež opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, uviedol Ferenčák. Hotová by mala byť začiatkom budúceho roka.

Ministerstvo poukazuje na to, že SR v nasledujúcich desiatich rokoch investuje do opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a zlepšenie životného prostredia 2,5 miliardy eur.