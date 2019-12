Antidepresíva a videá zo spálne. IPI kritizuje Blahove útoky na novinárky

Útoky a zneužívanie funkcie zákonodarcu sú v demokratickej krajine neprijateľné.

10. dec 2019 o 15:36 Juraj Buch, Lukáš Onderčanin

BRATISLAVA. Medzinárodný tlačový inštitút (IPI), globálna sieť zahraničných novinárov bojujúcich za slobodu tlače, v utorok odsúdil sériu online útokov a pokusov o znevažovanie práce slovenských novinárok verejnými činiteľmi z vládnej strany Smer-SD.

IPI kritizuje najmä statusy poslanca strany Smer-SD a predsedu Zahraničného výboru NR SR Ľuboša Blahu. Ten na Facebooku útočil na reportérky denníka SME a Denníka N.

Blaha podľa IPI zneužíva svoju funkciu, aby podkopal dôveryhodnosť novinárok.

Antidepresíva a video zo spálne

Organizácia reaguje na nedávne útoky poslanca Smeru, ktorý na sociálnej sieti naznačil, že redaktorka SME Zuzana Kovačič Hanzelová potrebuje k výkonu svojho povolania užívať antidepresíva. V inom príspevku zase uviedol, že reportérka Denníka N Monika Tódová by mala zverejniť aj "oplzlé video zo svojej spálne". Reagoval tak na zverejnenie nahrávky zo stretnutia exministra financií za Smer Jána Počiatka s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, v ktorom preberajú korupčné schémy.

Blahove videá zdieľali stovky ľudí a väčšina komentujúcich novinárky urážala.

“ Takéto útoky a zneužívanie funkcie zákonodarcu sú v demokratickej krajine neprijateľné a ohrozujú bezpečnosť dotknutých osôb. „ Barbara Trionfiová, IPI

„Takéto útoky a zneužívanie funkcie zákonodarcu sú v demokratickej krajine neprijateľné a ohrozujú bezpečnosť dotknutých osôb. Vysielajú tiež mrazivý odkaz ostatným novinárkam, čo môže poznačiť aj ich prácu v podobe strachu a následnej autocenzúry,“ viedla výkonná riaditeľka IPI Barbara Trionfi. Cieľom útokov na novinárky je podľa nej znevážiť ich prácu v očiach verejnosti.

Blaha v ďalšom príspevku vykreslili novinárov ako „vydieračov, spolupracovníkov zahraničných tajných služieb alebo politických agentov“ a naznačil, že pravdu možno nájsť iba na sociálnych médiách.

Neprijateľné útoky

IPI označuje takéto útoky na novinárov za nepriateľné. Situácia sa podľa šéfredaktorky denníka SME Beaty Balogovej, ktorá je zároveň členka výkonnej rady IPI, zhoršuje.

"Statusy a správy zamerané na diskreditáciu novinárok sa objavovali aj v minulosti, no v posledných mesiacoch pred voľbami do parlamentu sa to ešte viac zintenzívnilo,“ upozorňuje Balogová.

Blahove útoky podľa nej legitimizujú podobné primitívne útoky na novinárov. „Táto agresívna kampaň by skutočne mohla inšpirovať ľudí k tomu, aby zaútočili na tieto novinárky,“ dodáva.

IPI upozorňuje na to, že útoky na dôveryhodnosť novinárov zo strany populistických politikov sa netýkajú iba Slovenska, ale celého regiónu strednej Európy.