Lubyová: Kvóty pre duálne vzdelávanie zrejme naplníme

Do duálneho vzdelávania sa by sa do roku 2020 malo zapojiť 12-tisíc študentov.

10. dec 2019 o 15:07 TASR

Ministerka školstva Martina Lubyová.(Zdroj: TASR)